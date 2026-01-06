Аналитик Сергей Дик: Соединенные Штаты могут увязнуть в венесуэльской авантюре

"Мне кажется, народ Венесуэлы будет противодействовать агрессивной политике Соединенных Штатов. Верховный суд Венесуэлы уже заявил, что обязанности президента Венесуэлы будет исполнять вице-президент Делси Родригес. В этой ситуации необходимо помнить слова Президента Беларуси в интервью американской журналистке, что агрессивные действия Соединенных Штатов могут привести к тому, что Америка получит второй Вьетнам. На мой взгляд, не все так просто, и Соединенным Штатам предстоит еще почувствовать сопротивление венесуэльского народа, вооруженных сил и полиции. Мы будем свидетелями того, как Соединенные Штаты могут увязнуть в этой венесуэльской авантюре".