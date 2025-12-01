Андрей Богодель назвал выступление Лукашенко самым ярким событием саммита ОДКБ в Бишкеке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9417a0-efba-4248-8e29-5c0c7173439e/conversions/faa0aea1-21f9-4f5c-aad2-2ae8402a8ea0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9417a0-efba-4248-8e29-5c0c7173439e/conversions/faa0aea1-21f9-4f5c-aad2-2ae8402a8ea0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9417a0-efba-4248-8e29-5c0c7173439e/conversions/faa0aea1-21f9-4f5c-aad2-2ae8402a8ea0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c9417a0-efba-4248-8e29-5c0c7173439e/conversions/faa0aea1-21f9-4f5c-aad2-2ae8402a8ea0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке прошел с положительным настроением, о чем свидетельствует итоговая декларация с "мягкими обтекаемыми формулировками". Таким мнением поделился замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, на саммите позиция белорусского лидера выгодно отличалась от других. "Понятно, что наши коллеги еще пока не готовы называть вещи своими именами, как сделал это наш Президент. Вот, и я хочу сказать, что именно выступление Александра Григорьевича - это и есть самое яркое вообще впечатление, которое было оставлено от этого саммита".

Андрей Богодель отметил стиль общения Александра Лукашенко: "Приятно то, что глава нашего государства говорит о вещах, которые происходят сегодня в мире прямо, без всяких стеснений, без сожаления или страха кого-то обидеть".

Эксперт заметил, что чтобы понимать, что сейчас происходит в нашем регионе, нужно послушать нашего Президента, который говорит об этом четко и прозрачно. Главной проблемой аналитик назвал официальное закрепление статуса России, Беларуси и Китая как противников в стратегических документах США и НАТО: "И вот везде, где не откроешь, мы везде обозначены словом "enemy" (враг)".