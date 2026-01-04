3.67 BYN
Андрей Богодель пояснил, что дает Беларуси размещение "Орешника" на ее территории
Беларусь и Россия вступили в 2025 год как в новую стратегическую пятилетку, отмеченную принятием ряда основополагающих документов в сфере безопасности и развертыванием систем сдерживания. По мнению замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрея Богоделя, эти шаги стали прямым ответом на эскалацию западной риторики и военных приготовлений, а также четко обозначили "красные линии" для потенциальных противников. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Мы к 2025 году подходили не просто так. Мы четко осознавали, что именно 2025-й год - это новая пятилетка. Все политики, особенно западные, сулили России стратегическое поражение, твердили, что к 2030 году война с Россией неминуема", - заявил Андрей Богодель. В ответ на это, по его словам, были приняты серьезные документы, формирующие целостную систему безопасности.
Ключевыми актами стали Военная доктрина Союзного государства, Концепция безопасности Союзного государства, Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и ядерная доктрина. "Система начинается с того, что эта система должна быть образована и организована. Нормативно-правовые акты служат для того, чтобы сформировать эту систему, определить четкие цели, задачи, мероприятия", - пояснил эксперт.
Эти документы создали правовую основу для конкретных мер сдерживания. "Не случайно мы сюда возвращали тактическое ядерное оружие. Не случайно в декабре 2025 года в Беларусь вошли "Орешники". Мы поставили их на боевое дежурство", - отметил Андрей Богодель. По его мнению, вопрос изначально стоял о западном направлении.
Наличие ракетного комплекса "Орешник", по словам эксперта, является прямой гарантией против применения аналогичных систем: "Это однозначная гарантия, что по нам подобные системы 100 % применены не будут. Таким образом, мы сдерживаем именно вопрос ядерного всесожжения участка на планете, который называется Беларусь".
Исходя из этих аспектов были приняты вышеперечисленные документы. "Ведь эти документы свидетельствуют о чем? Прежде всего, если их почитать, это то, как мы оцениваем военно-политическую обстановку. Ведь эти документы открыты. Запад четко понимает, что мы по сути в своих документах очерчиваем не просто "красные линии", а еще и конечный рубеж. И самое главное, каким образом мы будем реагировать на эти возникающие военные опасности на различных этапах. Поэтому сегодня достаточно осторожно Запад начинает относиться именно к эскалации вблизи наших границ", - подчеркнул Андрей Богодель.