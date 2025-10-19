Андрей Богодель рассказал, чем может стать ВНС для политической системы Беларуси

"Это первый элемент - именно наш, белорусский - государственной власти, то, что будет ее укреплять. Это именно Всебелорусское народное собрание, которое может принимать решение, причем решение, которое является самым основным внутри всей законодательной, исполнительной власти внутри нашей страны. И я считаю, это очень важный инструмент. И именно этот инструмент может быть даст толчок. И нам может быть вообще нужно пересмотреть всю систему выборную, уйти от западных аналогов, которые на сегодняшний день есть. За основу взять Всебелорусское народное собрание. Мы ждем этого события с нетерпением. Это будет, я думаю, очень интересно, очень познавательно. И как всегда, празднично и торжественно", - подчеркнул замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.