Андрей Кривошеев: ВНС - уникальный формат народовластия, раскрывающий креатив широких слоев общества

Всебелорусское народное собрание - уникальный формат народовластия, который раскрывает креатив максимально широких слоев белорусского общества. Такое мнение выразил председатель Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.

По его словам, среди делегатов на ВНС будет и широкий депутатский корпус, включая членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей, местных Советов депутатов, которые поднимают вопросы от народа, и гражданское общество, которое всегда выступает с интересными инициативами в формате ВНС.

"Тут есть и приоритеты, которые выставляет и правительство, и экспертная группа Нацбанка, и мэтры экономического государственного управления, в частности, Совет старейшин Минска, куда входит Михаил Мясникович, то есть величайшие управленцы, которые предлагают свои инициативы", - сказал председатель Белорусского союза журналистов.

Он также обратил внимание, что совместить все это в рамках ВНС, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, безумно интересно соединить интересы различных экспертных групп, правительства, региональных властей, нацеленных на один результат (а главная цель ВНС - прийти к общему среднесрочному на пять лет пониманию будущего страны).

"Мы заглядываем за горизонт событий. Еще немаловажный факт и тот, что пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт уже сказала, что Александр Лукашенко уже работает над тезисами послания и приоритетами, которые глава государства видит в среднесрочном будущем Беларуси, ведь это ориентир и маяк. Акценты будут расставлены не только на год-два вперед, добавятся акценты и внешней политики, в которых никто лучше, чем Президент, не разбирается", - подчеркнул Андрей Кривошеев.