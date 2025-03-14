Андрей Швед вручил паспорта гражданина Беларуси детям работников прокуратуры

14 марта в музее Великой Отечественной войны открылась обновленная экспозиция о расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Первыми ее зрителями стали сотрудники прокуратуры со своими детьми во главе с генеральным прокурором Андреем Шведом.

Началось мероприятие с вручения паспортов гражданина Беларуси детям прокурорских работников. Ведь именно прокуроры сейчас углубленно занимаются изучением дела о геноциде белорусского народа.

В торжественной обстановке генеральный прокурор Андрей Швед вручил школьникам паспорта. Всем им уже по 14. И символично, что такое событие в их жизни произошло именно в таком значимом месте.

Нина Познякова, учащаяся гимназии № 7 г. Витебска им. П. Е. Кондратенко:

"Здесь очень историческое место. Здесь нужно много узнать про свое прошлое, про своих, может быть, даже прадедушек, дедушек. Может быть, они тут даже есть. Для меня это очень важно".

14 марта музей откроет обновленную экспозицию. Она пополнилась новыми экспонатами, теми вещественными доказательствами геноцида белорусского народа, которые были найдены в последние годы. Это человеческие останки, гильзы, ножи, все то, что в последние годы раскопок находилось на территории Беларуси.