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Анфимов: Мир насколько наэлектризован, что достаточно небольшой искорки, чтобы взорвать планету
8 октября 2024 года в Москве саммите главы государств СНГ было принято Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов в проекте "Актуальное интервью" пояснил, почему это обращение было так важно сделать сегодня.
По его словам, мир насколько наэлектризован сегодня, что достаточно небольшой искорки, чтобы взорвать планету, и этот взрыв приведет к апокалиптическим последствиям, которые поставят на грань выживания все человечество. "Несколько поколений уже сменилось после победы в Великой Отечественной войне, и люди стали просто забывать о ее уроках, о тех страшных трагедиях, которые пережил советский народ, и не только советский народ, но и те люди, которые когда-то стали заложниками немецко-фашистской агрессии в отношении Советского Союза", - отметил он.
Леонид Анфимов:
"Идет героизация фашизма и нацизма, искажается историческая правда. Сегодня есть страны, которые откровенно со своими приспешниками, сателлитами начинают бряцать оружием по любому поводу и без повода, если ты не так посмотрел, не так сказал. Проводишь самостоятельную политику, и в отношении тебя уже могут применить санкции или еще хуже силу. С "завидной регулярностью" возникают вооруженные конфликты военные, гибнут мирные граждане и самое страшное - дети, причем очень много детей гибнет".
Поэтому в преддверии великого праздника для всех бывших советских граждан, для стран СНГ, которые все принимали участие в Великой Отечественной войне и Великой Победе была необходимость обратиться к гражданам и к мировой общественности, чтобы предостеречь их от необдуманных шагов, которые могут привести к катастрофе просто, подчеркнул он.
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