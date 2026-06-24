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Додон призвал Санду дать четкий ответ по законопроекту об аннексии Молдовы Румынией
Бухарест перешел от геополитических деклараций к юридическому оформлению ликвидации молдавской государственности. В парламенте Румынии обсуждают аннексию соседней Молдовы. Соответствующий законопроект перешел из нижней палаты на обсуждение в верхнюю. Ситуацию прокомментировал экс-глава Молдовы Игорь Додон.
Игорь Додон, экс-президент Молдовы:
"Если правящая PAS не даст четкого ответа о том, что государственность, независимость и суверенитет Республики Молдова не могут быть уступлены или нарушены, это будет означать, что данная власть предает национальные интересы нашей страны и служит иностранным интересам".
Игорь Додон отметил, что весь молдавский народ хочет увидеть, согласится ли Санду на исчезновение молдавского государства или же выступит против этого самым решительным образом.
Сам проект был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства Румынии. Однако документ все же был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия": когда в первой палате румынского парламента истекает срок голосования, проект автоматически пересылается во вторую.