Бухарест перешел от геополитических деклараций к юридическому оформлению ликвидации молдавской государственности. В парламенте Румынии обсуждают аннексию соседней Молдовы. Соответствующий законопроект перешел из нижней палаты на обсуждение в верхнюю. Ситуацию прокомментировал экс-глава Молдовы Игорь Додон.

Игорь Додон, экс-президент Молдовы:

"Если правящая PAS не даст четкого ответа о том, что государственность, независимость и суверенитет Республики Молдова не могут быть уступлены или нарушены, это будет означать, что данная власть предает национальные интересы нашей страны и служит иностранным интересам".

Игорь Додон отметил, что весь молдавский народ хочет увидеть, согласится ли Санду на исчезновение молдавского государства или же выступит против этого самым решительным образом.