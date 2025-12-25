Артур Карпович рассказал о запуске проекта "Кожная пятніца - роднае, сваё"

"Мы не то чтобы вспоминаем про свои товары. Пятница, наверное, тяжелый день в неделе. Уже хочется чего-то легкого, немножко разгрузиться. Хотелось взбодрить в том числе и работников своего министерства, поэтому выбрали именно этот день для того, чтобы люди приходили на работу в одежде белорусского производства, чтобы в общепите была еда, приготовленная из белорусских продуктов, были предложены белорусские национальные блюда, чтобы вечером в ресторанах и барах (как правило, в пятницу люди могут позволить себе куда-то выйти) играла белорусская музыка. Каждый по своему направлению может предложить то или иное мероприятие по реализации этого проекта", - рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли.