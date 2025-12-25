3.71 BYN
Артур Карпович рассказал о запуске проекта "Кожная пятніца - роднае, сваё"
В "Актуальном интервью" делегат VII Всебелорусского народного собрания, министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович поделился сутью проекта "Кожная пятніца - роднае, сваё".
"Мы не то чтобы вспоминаем про свои товары. Пятница, наверное, тяжелый день в неделе. Уже хочется чего-то легкого, немножко разгрузиться. Хотелось взбодрить в том числе и работников своего министерства, поэтому выбрали именно этот день для того, чтобы люди приходили на работу в одежде белорусского производства, чтобы в общепите была еда, приготовленная из белорусских продуктов, были предложены белорусские национальные блюда, чтобы вечером в ресторанах и барах (как правило, в пятницу люди могут позволить себе куда-то выйти) играла белорусская музыка. Каждый по своему направлению может предложить то или иное мероприятие по реализации этого проекта", - рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли.
Он признался, что в МАРТ не ожидали всплеска поддержки, который произошел. Активно присоединились к проекту блогеры, министерства и ведомства. Проект, кстати, работает только чуть больше недели. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил в выступлении на ВНС, что белорусское - это родное, свое. "Мы предлагаем в этот день разговаривать и на белорусском языке, ведь чем больше говоришь, тем больше и поддерживаешь это", - подытожил Артур Карпович.