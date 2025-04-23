Автор композиции "Живая память благодарных поколений" рассказал, как родилась идея памятника

Сохранение исторической памяти о героическом прошлом, а также - укрепление культурных связей между Минском и Москвой. Бронзовые элементы скульптурной композиции в рамках народного проекта "Живая память благодарных поколений" отправлены 5 мая из белорусской столицы на Поклонную гору в Москве.

Они станут частью всенародного памятника в виде солдатского письма - треугольника. Автор композиции - народный художник Беларуси Владимир Слободчиков.

"Я хотел показать свое отношение к этой трагедии. Письмо солдата, пронзенное пулями, осколками и пролежавшее долгое время в земле, из него идет росток дерева. И поэтому получилась такая символическая композиция", - отметил Владимир Слободчиков.

Общественный деятель Алексей Талай показал крестик участника СВО, который волонтерам его фонда передали во время одной из командировок в Донбасс: "Наши волонтеры были там с гуманитарным грузом и узнали про эту историю. Заехали в госпиталь. И сегодня эта реликвия также попадет в сплав этого памятника с миллионами других монет. Тем самым этот проект наполняется новыми смыслами, как и новыми героями. Как тогда наши деды и прадеды, так сегодня наши герои сражаются с проявлением нацизма, бендеровщины на полях СВО".