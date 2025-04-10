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Ажиотаж у касс "Минск-Арены" - как белорусские болельщики готовятся к матчам "Динамо-Минск"

Хоккей и "Динамо-Минск" и сегодня остаются в центре внимания - в преддверии вылета в Челябинск белорусская команда после воодушевляющей встречи с Президентом Беларуси провела открытую тренировку.

Болельщики централизовано отправились на место баталий - за Урал (серия стартует 12 апреля в Челябинске). Но главное - 10 апреля поступили в продажу билеты для тех, у кого нет сезонного абонемента.

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10 апреля выстроилась огромная очередь около касс "Минск-Арены" за билетами на первый в истории хоккейного клуба "Динамо-Минск" домашний матч второго раунда Кубка Гагарина. Самый первый болельщик пришел в 5:10. Зовут его Павел, он является поклонником "Динамо" со стажем. После открытия касс парень купил 4 квитка - по два билета на игру в среду и пятницу.

Команда в этом сезоне показывает отличный хоккей, а проход ЦСКА в таком уверенном стиле (напомним, в пятой игре серии белорусы разгромили москвичей со счетом 7:0), еще больше объединил людей вокруг "Динамо-Минск", поэтому такой ажиотаж у касс сегодня абсолютно логичен.

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"Мы всегда за "Динамо" болеем до конца", - поделился один из болельщиков клуба.

Болельщики уверены, что белорусская команда победит своих соперников в предстоящих матчах.

Как сказал один из поклонников белорусского хоккея, "Динамо-Минск" - это бренд Беларуси.

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9 апреля команда встретилась с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, а уже 10 апреля провела открытую тренировку для представителей СМИ, где, прежде всего, был сделан акцент на разбор следующего соперника.

Егор Бориков, нападающий ХК "Динамо":

"На кону многое стоит, поэтому времени расслабляться нет. Подкупает людей еще и красивое шоу на "Минск-Арене".

До сих пор под впечатлением остаются хоккеисты "Динамо" от встречи с Президентом Беларуси.

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Николас Мелош, защитник ХК "Динамо":

"Это приятное впечатление как для меня, так и для всей команды. Для нас большая честь, что белорусский Президент оказал внимание и нашел время в своем графике. Это говорит о том, какое внимание в нашей стране уделяется хоккею. Я точно запомню этот день на всю свою жизнь".

10 апреля в 16:00 болельщики команды централизованно отправились в Челябинск. Гостевой фан-сектор отдаст все силы на Ледовой арене "Трактор".

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Болельщики рассказали, что готовились весь сезон к данному событию и будут максимально поддерживать свою команду на трибунах.

Первая игра четвертьфинальной серии стартует 12 апреля и начнется в 14:00. Прямую трансляцию встречи смотрите на "Беларусь 5".

Динамо-Минскхоккей