Житель Станицы Луганской (ЛНР) Николай Рубан и его жена Любовь в программе "Война и мир" рассказали, как началась война в ЛНР и что им пришлось пережить в период оккупации.

После переворота в 2014 году Украина прислала войска в Луганскую Народную Республику. Военные пришли в Станицу Луганскую, и начались грабежи и изнасилования. "Люди не жаловались, - вспоминает мужчина. - Допустим, кого-то изнасилуют, не пойдет же девочка кричать об этом на улице".

17.01.2026 15:59

По его словам, бойцы нацбатальона "Торнадо" (позже попавшего под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины) особенно отличились на Новый год - с 2014-го на 2015-й. 1-го числа, будучи пьяными, они пошли по домам, забирали еду и водку с еще накрытых столов, из холодильников. "Изнасиловали несколько девочек. И терпение лопнуло. Мы начали воевать", - рассказал местный житель.

"То, что творила Украина (украинские военные. - Прим. ред.) в Станице Луганской, описать нельзя. Просто так при переходе блокпоста могли ударить ни за что. Они были хозяевами жизни", - вспоминает Николай Рубан.

Как-то он услышал разговор "торнадовцев". Они мечтали о том, что когда все закончится, они смогут забрать любую понравившуюся хату, и не важно, живет там кто-то или нет.

Николай Рубан поделился историей как он подарил "торнадовцам" банку меда со взрывчаткой.

Мужчина взял заранее заготовленную банку со взрывчаткой, замаскированной под мед, и зашел со стороны села Кондрашовка под видом местного. "Купил бутылку пива. Несу банку меда и бутылку пива, - вспоминает те события пенсионер. - Подхожу и говорю: "Ребята, нечем открыть". - "Вот прицел автомата. Открывай!" - ответил "торнадовец".

"Давайте, я вам медку дам", - предложил Николай Рубан.

Военные отказались.

"Та не, хлопцы. Сегодня с чайком попьете", - сказал он и вручил банку.

Сам спокойно пошел от блокпоста к переезду, а дальше побежал и услышал взрыв.

Николай Рубан, воодушевленный успехом, еще раз хотел совершить подобное.

Его жена рассказала, что пыталась его отговорить, предупреждала, что его могут узнать и могут поджидать. "Мы с ним две недели ссорились, я не пускала. 10 февраля его взяли", - вспоминает она.

"Я понимаю, что на мне крови много", - признается мужчина, но за что взяли его жену, он не понимает.

Николай Рубан рассказал, что когда его взяли "торнадовцы", то били двухдюймовой трубой. "Били, как скотину, чтобы больнее было. Сознание потерял. Потом привели в чувства, очнулся. Опять бьют", - вспоминает мужчина.

Тогда он решил схитрить и сказал: "Ребята, я не знаю, за что вы меня бьете. (Я не сознавался, что я блокпост взорвал). Давайте я подпишу любую бумагу, что вы там напишите. Я подпишу".

"Может, это сработало. Подумали, что, может, я действительно не тот, за кого они меня принимают. Бросили бить", - предположил мужчина.

"Когда били, просил у Бога смерти", - признался Николай Рубан.

Потом у него появилась надежда, что рано или поздно его обменяют. "До моего обмена произошло 7 обменов. Потом все-таки обменяли меня", - рассказал Николай Иванович.

Его жена Любовь Рубан поведала свою историю. Ей позвонили и спросили, является ли Николай ее мужем. Женщина ответила утвердительно. Тогда ей рассказали, что он находится в тяжелом состоянии, попал под обстрел, ранен и ему срочно надо делать операцию. Сказали, что у них нет медикаментов, его надо везти в Харьков. Мужу якобы нужна была одежда, еда, телефон, зарядное. "Только идите через пост Станицы Луганской. Ни на какую другую дорогу не идите", - предупредил голос в телефоне.

Женщина тогда не поняла, что это ловушка. Собрала необходимые вещи и пошла. Идти приходилось под обстрелами. Пули свистели. Периодически падала на землю. "Думаю, бежать вперед, назад. Куда? Идти назад? А кто ему поможет? Он один. Никто же не знает. Помогать надо. Вдруг он умрет? Помощи нет никакой. Мне надо идти, - поделилась супруга ходом своих мыслей в те моменты. - Встаю. Опять иду. Опять падаю с этой сумкой, когда над головой пули летят".

Когда Любовь Рубан вышла на переезд, над ее головой прозвучала автоматная очередь.

Кто-то крикнул: "Кидай сумку". Она бросила.

"Ты кто?" - спросили ее. Она ответила, что идет к раненому мужу.

Женщину схватили за шиворот, натянули шапку на глаза, воткнули автомат в спину, вещи и документы забрали. Завели в небольшое помещение. "Раздевайся, - скомандовали ей и обыскали.

"Думаю, все, мне конец. Я уже поняла, что я попалась. И везут не туда, куда надо, не к нему. Они меня в яму бросили и 10 суток там держали. Яма типа блиндажа: земля, обитая досками, обшитые потолки", - вспоминает женщина.

Ее вызывали на допрос, требовали: "Рассказывай, где твой муж, как он убивал наших ребят? Где у вас ополченцы? Где у вас танки стоят? Кто у вас там с оружием? Где находятся ваши части?"

Женщина отвечала, что она пожилой человек, занимается огородом, пасет кур и никуда не ходит.

"Пока не скажешь, где кто, не вспомнишь, будешь сидеть", - угрожали "торнадовцы".

Потом пугали тем, что могут заманить и дочь: "У тебя красивая дочка. Мы тебя взяли, обманули, и ее сейчас вызовем маму спасать. Она прибежит, а мы тут надругаемся над ней у тебя на глазах. Ты все расскажешь".

"Я думала, что с ума сойду, - с ужасом вспоминает Любовь Рубан. - Я молила Бога, чтобы они не дозвонились дочери".

Потом женщине стало плохо, так как она гипертоник - у нее поднялось давление, пошла кровь носом. Доктор ничего сделать не мог. Любовь Рубан отправили в поселок Петровка. "Я сначала думала, что на расстрел везут. В поле вывезут, расстреляют, - рассказала о своих страхах женщина. - Никто вообще не узнает, где я. Но они меня решили оставить в больнице".

Пожилой женщине показалось подозрительным такое доброе отношение. "Думаю, надо отсюда убегать", - решила она. Любовь Рубан попросилась у медперсонала подышать воздухом и сбежала. "Иду, вижу машину - спрячусь в кусты, присяду где-то за кочку, за деревце. Машина едет - думаю, погоня за мной", - рассказала женщина.

Село, до которого она дошла, было тоже оккупировано.

"Куда мне деваться, - думала она. - Мне хоть так смерть, хоть так. Может быть, выживу".

Беглянка уговорила хозяев остаться в сарае, пообещала, что будет сидеть тихо и не будет выходить. Ей удалось прятаться два месяца.

"Спасибо Богу, живой осталась, - благодарна пожилая женщина. - Я вернулась, чудом, я просто уже прощалась со своей жизнью".

"Вот так нас наша Родина подставила", - сокрушается Любовь Рубан.