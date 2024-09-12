Беглые иноагенты массово покидают Израиль

Из Израиля массово уезжают иноагенты, новый пункт назначения в основном США - "страна, которая ни на кого не нападает".

СМИ сообщают о гробовом молчании Пугачевой и Галкина по поводу израильских атак на Ливан и сектор Газа. Сообщается об их намерении вывезти антиквариат из замка Пугачевой в деревне Грязь на 20 млн долларов.

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова призывают лишить Аллу Борисовну имущества в России. Есть и другие удивительные подробности заграничных приключений разных представителей "совести нации".

Чулпан Хаматова, несмотря на многочисленные интервью об ужасах жизни в России, никак не может продлить вид на жительство в Латвии. Судя по ее воспоминаниям о том, как она в Москве прятала мобильник в микроволновке, чтобы не быть прослушанной ФСБ, у нее серьезные проблемы с головой. Это многое объясняет. Она признается, что так делают все из их тусовки.

Другая релокантка, некогда телеведущая, Жанна Агалакова, как-то неуверенно говорит о том, что счастлива, только вот работу получше не может найти. И уже через пару минут выдает: да, она несчастна.

Жанна Агалакова, экс-телеведущая, жительница Франции в поисках "работы получше":

"Я чувствую свою вину за участие в этом промывании мозгов. Я думаю, что, наверное, до конца моих дней будет эта вина со мной. Можно ли быть свободным от этого? Видимо, нет. Чувствую ли я себя счастливой? У меня две жизни сейчас. Одна, где я счастливая, живу в Париже, у меня все хорошо, прекрасная семья. Мне бы еще работу хорошую, вообще было бы классно, поэтому я не могу сказать, что я счастлива".