Беларусь находится в центре внимания мошенников: большинство атак направлено на получение информации
Как сегодня работать средствам массовой информации в правовом поле, чтобы не нарушать личные данные белорусов? Об этом 14 ноября говорили в Национальном центре защиты персональных данных. Там состоялся практический семинар для редакций СМИ.
Век цифры и социальных сетей диктует новые правила работы в информационном поле. Их сегодня в том числе важно учитывать при подготовке статей и сюжетов. Как это сделать грамотно, выдав эфир или газету полноценный материал, при этом не навредить и не нарушить персональные данные людей?
Этот вопрос на практике обсуждали в Национальном центре защиты персональных данных, где собрались представители более 20 различных СМИ страны, в том числе и ведомственных. Именно они и стали инициаторами практического семинара.
Ольга Шибко, замначальника управления Национального центра защиты персональных данных Беларуси: "Уровень правовой культуры растет. Иногда граждане обращаются с жалобами в Национальный центр защиты персональных данных, когда условно некое средство массовой информации или какой-то портал, или даже просто журналист в своих социальных сетях распространил, скажем, несколько больший объем информации о конкретном человеке, что может навредить. Чего это касается? Например, информация о состоянии здоровья человека, его специальные персональные данные".
Единого рецепта по утечке информации в мире, к сожалению, пока нет. Поэтому одно из ключевых направлений работы центра - профилактика.
Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси: "За период деятельности центра удалось восстановить права более чем 1200 нашим гражданам. Поэтому работа, прежде всего, предупредительного плана в деятельности центра имеет приоритет. Конечно, приходится реагировать на инциденты. В этом году они тоже имели место. И в совокупности около 300 тыс. данных о наших гражданах в текущем году утекло".
На сегодняшний день внимание мошенников и лиц, которые пытаются осуществлять несанкционированные действия с информационными ресурсами и системами по киберинцидентам, направлено на Беларусь. Среди стран СНГ республика находится на втором месте. Большинство атак совершается с целью получения информации.