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Беларусь отмечает День десантников и сил спецопераций
Они справятся с любыми задачами. Воздушно-десантным войскам - 95 лет! Голубые береты 2 августа отмечают День десантников и сил спецопераций. С профессиональным праздником военнослужащих поздравил Президент Беларуси.
Голубые береты, пехотинцы неба, воины Афгана, ВДВ, силы специальных операций - это все про них. С момента появления в 1930 году десантные войска как только не называли, но суть неизменна: они готовы выполнить любые задачи в любом месте, в любое время.
В 2007 году указом Президента страны были образованы силы специальных операций (ССО). Этот род войск стал правопреемником ВДВ. Основой ССО стали десантники из Бреста, Витебска и Марьиной Горки. В скором времени в Беларуси появится четвертая бригада в составе сил специальных операций. Она получит номер 37 и будет дислоцироваться в Гомельском регионе. Ее основной задачей станет прикрытие южного направления. Бойцы сил специальных операций и сегодня на постоянной основе несут службу по усилению охраны белорусско-украинской границы, но пока в полевых условиях.
2 августа во всех бригадах ССО проходят праздничные мероприятия. Двери 38-й, 5-й и 103-й бригад открыты для всех, кто желает провести этот праздник вместе с голубыми беретами. А корреспонденты "Первого информационного" подготовили к эфиру специальный репортаж о том, какова сегодня роль белорусских десантников в обеспечении национальной безопасности Беларуси.