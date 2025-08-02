Беларусь отмечает День десантников и сил спецопераций

Они справятся с любыми задачами. Воздушно-десантным войскам - 95 лет! Голубые береты 2 августа отмечают День десантников и сил спецопераций. С профессиональным праздником военнослужащих поздравил Президент Беларуси.

Голубые береты, пехотинцы неба, воины Афгана, ВДВ, силы специальных операций - это все про них. С момента появления в 1930 году десантные войска как только не называли, но суть неизменна: они готовы выполнить любые задачи в любом месте, в любое время.

В 2007 году указом Президента страны были образованы силы специальных операций (ССО). Этот род войск стал правопреемником ВДВ. Основой ССО стали десантники из Бреста, Витебска и Марьиной Горки. В скором времени в Беларуси появится четвертая бригада в составе сил специальных операций. Она получит номер 37 и будет дислоцироваться в Гомельском регионе. Ее основной задачей станет прикрытие южного направления. Бойцы сил специальных операций и сегодня на постоянной основе несут службу по усилению охраны белорусско-украинской границы, но пока в полевых условиях.