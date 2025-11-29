Беларусь подошла к саммиту ОДКБ с акцентом на угрозы со стороны Польши и Прибалтики

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9600ba5f-76b0-4e82-95dd-ca70e8b0b1f0/conversions/44864193-c18d-4ce7-bf8d-05570f370ea4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9600ba5f-76b0-4e82-95dd-ca70e8b0b1f0/conversions/44864193-c18d-4ce7-bf8d-05570f370ea4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9600ba5f-76b0-4e82-95dd-ca70e8b0b1f0/conversions/44864193-c18d-4ce7-bf8d-05570f370ea4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9600ba5f-76b0-4e82-95dd-ca70e8b0b1f0/conversions/44864193-c18d-4ce7-bf8d-05570f370ea4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Накануне саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке представители Беларуси охарактеризовали военно-политическую обстановку на внешних границах как крайне сложную. Основные вызовы связаны с милитаризацией Польши и стран Прибалтики, продолжающимся конфликтом в Украине и гибридными угрозами. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Лепешко, соседние страны ведут откровенно недружественную политику. Особую озабоченность вызывает количественное превосходство потенциального противника. "Та же Польша заявляла о том, что она до 300 тыс. единиц будет развертывать свои вооруженные силы, потом до 500 тыс. Понятно, что это определенно вызовы и угрозы для нашей страны и для Союзного государства в целом, так как после вступления Финляндии в НАТО граница Союзного государства с НАТО увеличилась на 1,5 тыс. км", - отметил эксперт.

Помимо традиционных военных вызовов, Беларусь сталкивается с нетрадиционными угрозами. "Те же гибридные угрозы, которые не прекращаются, к сожалению, в отношении нашего государства, они тоже составляют нам определенные вызовы. С развитием новых технологий, конечно, появляются проблемы и с кибербезопасностью. А с внедрением искусственного интеллекта это все усугубляется. Потому что с использованием искусственного интеллекта можно стравить два дружественных государства, даже не зная о том, кто это делает", - подчеркнул Геннадий Лепешко.