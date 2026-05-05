Беларусь помнит: в урочище Гай зажгли "Пламя Победы"

Урочище Гай в Барановичах. Трагическое значимое место, еще одно свидетельство зверств фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной. На бетонной стене надпись на русском и чешском языках. Здесь в июне 1942-го немецко-фашистские захватчики зверски расстреляли 3 тыс. граждан Чехословакии. 5 мая там прошли памятные мероприятия и презентация нового республиканского патриотического проекта "Пламя Победы".

Здесь трудно говорить громко. Ведь в этом месте нацисты в 1942 году расстреляли 3 тыс. человек. Каждый метр земли здесь пропитан памятью и скорбью. Это мемориальный комплекс "Урочище Гай".

В годы войны сюда из оккупированной Чехословакии свозили мирных граждан: врачей, инженеров, учителей. Депортация в Беларусь означала для них смертный приговор - уничтожали целыми семьями, до последнего человека. В современной Чехии об этой кровавой странице истории почти не вспоминают. Однако наша страна доказывает: мы помним каждого, кто погиб на этой земле вне зависимости от национальности.

Минута молчания и живые цветы у подножия памятника. Почтить память жертв войны 5 мая пришли более 200 представителей партии "Белая Русь" во главе с руководством. К масштабной акции присоединились молодежь и кадеты, подчеркивая неразрывную связь поколений.

Центральным событием мероприятия стал старт республиканской акции "Пламя Победы"