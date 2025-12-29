Беларусь разработала национальный индекс многомерной бедности

Уровень бедности в Беларуси - один из самых низких в Европе. Белстат представил национальный индекс многомерной бедности, разработанный совместно с Программой развития ООН и официально признанный Оксфордским университетом. В отличие от традиционных денежных показателей, новый индекс учитывает качество образования, здравоохранения, жилищные условия, занятость и уровень жизни. Независимая экспертиза подтвердила: методика соответствует международным стандартам и станет инструментом эффективной социальной политики.

Белстатом подсчитаны данные за 2023 год. Из них следует, что распространенность многомерной бедности в Беларуси составляет всего 2,7 %. Это в разы ниже, чем в странах Евросоюза, где этот показатель, например, в Польше превышает отметку в 16 %, во Франции - 20, в Германии - 21, в Италии составляет почти 23 %, в Литве и Латвии уровень многомерной бедности - 24 и почти 26 % соответственно.