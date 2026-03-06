Беларусь заняла 28-е место из 172 по индексу гендерного равенства

Беларусь занимает высокие позиции в значимых международных рейтингах. По индексу гендерного равенства страна находится на 28-й строчке из 172. Основные критерии: охрана репродуктивного здоровья, гражданские права, экономическая активность и возможности на рынке труда.

Также Беларусь 65-я из 193 стран с высоким уровнем человеческого развития. Внимание в данном исследовании обращалось на продолжительность жизни, доступность обучения и уровень дохода.

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Женщины Беларуси в экономике составляют более 50 % занятого населения. Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте достаточно высок, и по данным 2025 года он превысил 85,6 %. Осуществляется стимулирование и поддержка предпринимательской инициативы женщин, и за прошедшие 4 года реализовано более 70 мероприятий, в которые включаются бизнес-форумы, круглые столы, семинары, тренинги".