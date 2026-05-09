Беларусь заплатила огромнейшую цену за Победу над фашизмом
За долгожданную Победу оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная Беларусь заплатила огромнейшую цену. Великая Отечественная война - самое страшное испытание, которое выпало на долю белорусского народа. Об этом наглядно свидетельствуют цифры.
Это тот случай, когда, казалось бы, сухая статистика вызывает неподдельные эмоции. И тем ценнее подвиг белорусского народа, который своими руками фактически с нуля отстроил страну.
Какова она - цена Победы? Конечно, вряд ли ее можно измерить, ведь фашистская агрессия не имела границ.
Потери страны: уничтоженное немцами имущество
На территории Беларуси немецкие захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 городов. На 80-90 % были разрушены Минск, Гомель и Витебск. После страшных испытаний многие белорусы остались буквально без крыши над головой. Больше половины жилого фонда фашисты просто стерли с лица земли.
Безусловно, война очень сильно повлияла на экономику, в первую очередь, на промышленность. В годы лихолетья было разрушено свыше 10 тыс. предприятий, уничтожено или вывезено более 90 % станков и технологического оборудования.
Не лучше ситуация сложилась и в сельском хозяйстве. За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров угодий. Более 10 лет понадобилось, чтобы АПК вышел на рентабельную работу.
И для понимания масштабов: в Германию буквально вагонами вывозили наше сырье, товары и культурные ценности. Прямой материальный ущерб, нанесенный стране, в ценах 1940 года исчислялся 75 млрд рублей, что в 35 раз превышало бюджет республики в 1940 году.
Приведем точные расчеты, сделанные уже в независимой Беларуси. Межведомственная группа провела большую работу. Суммарный ущерб составил около 6 трлн в валюте (или почти 44 тыс. тонн золота). Цифры огромные, впечатляют они и наших соседей.
Александр Звягинцев, глава Академии нюрнбергских принципов, замдиректора Института государства и права РАН, заслуженный юрист России: "Преступления против человечности не имеют срока давности. И то, что прокуратура Беларуси возбуждает уголовные дела (я считаю, что любые выявленные массовые убийства могут стать основанием для возбуждения уголовных дел), это должно делаться. Здесь есть ряд причин. С моей точки зрения, они историко-моральные и правовые. Во-первых, судебные процессы закрепляют историческую правду. Мы должны это хорошо понимать. Во-вторых, они фиксируют ответственность конкретных лиц, участвовавших в этих злодеяниях: как тех, кто непосредственно исполнял эти приказы, так и тех, кто отдавал их".
Каждый третий: самая страшная потеря в годы войны - люди
Самые страшные потери - это люди. Раньше считалось, что в Беларуси погиб каждый четвертый. Сегодня говорим о том, что в годы войны республика потеряла каждого третьего жителя. В 1945 году население БССР составляло 6 млн человек.
Восстановиться и вернуться к довоенному уровню мы смогли лишь в 1972-м. Постепенно нас становилось все больше. И сегодня мы гордо говорим о том, что белорусов свыше 9 млн человек.
Наследие Победы: сильная экономика на основе опыта и инноваций
Белорусы не только выстояли, но и продолжили развитие. Сегодня мы уверенно говорим о своих достижениях. В стране успешно работают более 16 тыс. промышленных предприятий. Это бренды, известные на весь мир - МАЗ, БелАЗ, МТЗ и многие другие. Все это - наше послевоенное наследие. Это как прочный фундамент, на котором можно строить будущее. Опыт плюс инновации - формула, которая дает результат.
Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание": "Мы фактически не дали развалить нашу промышленность, нашу экономику, нашу науку. И сейчас, естественно, мы в фаворитах. Мы имеем огромный потенциал для того, чтобы и дальше развиваться, развивать нашу науку, внедрять передовые технологии в производство, зарабатывать, на внешних рынках продвигать свою продукцию и становиться каждый раз богаче и богаче. Залог нашего благосостояния, наших граждан - это, конечно же, мощнейшая производственная база, которая сохранилась после Советского Союза, была модернизирована и развита. Другого варианта в текущих условиях для развития национальных экономик просто нет".
Сегодня у Беларуси есть крепкий экономический фундамент
Но старшее поколение хорошо помнит, в каких условиях приходилось жить. И вот что в Беларуси сейчас. За прошлую пятилетку построено больше 21 млн квадратных метров жилья. Показатель обеспеченности жильем - почти 31 квадрат на человека. Это один из самых высоких результатов в СНГ.
"Комфортное жилье и благоприятная среда" - так называется профильная государственная программа. В стране делается многое для улучшения благосостояния граждан. И в таких условиях строить будущее гораздо приятнее.