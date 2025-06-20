Белавиа расширит свою деятельность по перевозке почты и грузов - Чергинец

Будут ли задействованы самолеты Airbus А330-200 в грузоперевозках, в программе "Актуальное интервью" рассказал гендиректор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

"Грузы с началом эксплуатации Airbus будут играть совершенно другую роль, - отметил он. - Если взять Boeing 737-800, то в зависимости от расстояния, пассажирской загрузки, багажа он примерно может перевести за раз в одну сторону около 3,5 т. Самолет Airbus 330 в зависимости от различных условий может перевести до 20 т".

Игорь Чергинец:

"Доля почтовых грузовых перевозок в доходах авиакомпании составляет около 1 %. Не так много. Но ситуация очень сильно изменится. И мы этому уже уделяем внимание, закупаем оборудование для перевозки грузов, паллеты, упаковку. Мы смотрим на совершенно другие перевозки, потому что в этом самолете можно будет ряд специальных грузов возить, например, животных, глубокую заморозку. Автомобиль вмещается в грузовом отделении этого самолета".