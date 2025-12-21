Беленченко: США - ключевой игрок в российско-украинском конфликте

Принудят ли США Зеленского к миру и что ждет Украину в 2026–2027 годах? Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ, разбирает давление Трампа на Киев, финансовый коллапс Украины и риски ее вступления в ЕС. - Почему завершение конфликта выгодно Трампу перед промежуточными выборами, а Европа не готова отказываться от антироссийской риторики? - Кто продолжит финансировать Украину? - Милитаризация ЕС до 2030–2032: запугивание России или лобби корпораций?

Он отметил, что в какой-то степени это американцам невыгодно, потому что европейцы сейчас закупают вооружение у Америки и поставляют его на территорию Украины. "Но для Трампа в политическом плане завершение конфликта максимально выгодно и необходимо. У него впереди промежуточные выборы, ему нужно максимально демонстрировать, что его стратегия мирная и максимально реализуема, - пояснил он. - Поэтому сейчас он всеми силами пытается заморозить, но в большей степени разрешить этот конфликт на взаимовыгодных условиях, в том числе и для Российской Федерации, и особенно для нее и для нас, потому что это снятие угроз Североатлантического альянса в адрес Беларуси и Российской Федерации".