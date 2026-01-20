3.72 BYN
Белгидромет: радиационная обстановка в зоне влияния ЧАЭС остается стабильной
Автор:Редакция news.by
Радиационная обстановка в зоне влияния Чернобыльской АЭС остается стабильной, сообщает Белгидромет.
МАГАТЭ зафиксировало отключение линии электропередачи на Чернобыльской АЭС. Одна из линий вышла из строя после повреждения подстанции, критически важной для энергоснабжения объекта, из-за военной активности.
Как отметили в МАГАТЭ, это вновь подчеркивает важность надежной электрической сетевой инфраструктуры для ядерной безопасности.