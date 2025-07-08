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На детском конкурсе "Витебск" белоруска выступит под номерами 11 и 3

"Славянский базар" в 34-й раз зажигает новые имена. 8 июля внимание приковано к Международному детскому конкурсу "Витебск-2025".

География участников широкая: от Мальты до Италии, от Армении до Узбекистана. В городе на Западной Двине умеют строить мосты через искусство к миру и взаимопониманию.

Юные исполнители уже попытали удачу и вытянули свой счастливый номер, под которым они выступят на конкурсе.

Беларусь представит воспитанница продюсерского центра "СПАМАШ" 13-летняя Амалия Сухан. В первый конкурсный день она выйдет на сцену под номером 11, во второй - под номером 3.

конкурсСлавянский базар в ВитебскеАмалия Сухан