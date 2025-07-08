На детском конкурсе "Витебск" белоруска выступит под номерами 11 и 3

"Славянский базар" в 34-й раз зажигает новые имена. 8 июля внимание приковано к Международному детскому конкурсу "Витебск-2025".

География участников широкая: от Мальты до Италии, от Армении до Узбекистана. В городе на Западной Двине умеют строить мосты через искусство к миру и взаимопониманию.

Юные исполнители уже попытали удачу и вытянули свой счастливый номер, под которым они выступят на конкурсе.