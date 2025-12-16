3.68 BYN
Белорусская железная дорога запустила "Новогодний экспресс"
Белорусская железная дорога запустила новогодние поезда в усадьбу Деда Мороза - Беловежскую пущу. Пассажиров будут сопровождать проводницы-Снегурочки. В дороге - новогодняя программа.
Ближайшие рейсы - в субботу и воскресенье, затем - 24 и 25 декабря. Состав отправляется из Минска вечером, а утром прибывает на вокзал станции Брест-Центральный туристов доставят на комфортабельных автобусах в резиденцию главного волшебника.
В гости к Деду Морозу
В гости к новогоднему волшебнику! Белорусская железная дорога запускает накануне праздников "Новогодний экспресс" в главную усадьбу Деда Мороза - Беловежскую пущу. Отправляется поезд со станции Минск-Пассажирский. Сказочная атмосфера ощущается и на перроне.
В дороге у пассажиров насыщенная новогодняя программа. Снегурочка и Дед Мороз подготовили много сюрпризов: интерактивы, загадки, фотоквесты и праздничные подарки. Сказочной атмосферы добавляют яркие огни, музыка и зимний декор.
В Беловежской пуще для туристов подготовлена развлекательная праздничная программа.
Новогодний экспресс в поместье Деда Мороза будет курсировать не только до конца декабря. 4 рейса запланировано и на январь.