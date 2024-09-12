3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские аграрии должны максимально эффективно вовлекать мелиорированные земли в сельхозоборот
Во время мониторинга по использованию сельхозугодий в Докшицком районе помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области Сергей Левкович акцентировал внимание на том, что белорусские аграрии должны максимально эффективно вовлекать мелиорированные земли в сельхозоборот. Треть земель здесь мелиорированная. В хозяйстве "Гнездилово-Агро" в оборот вовлечено 550 гектаров торфяников. После комплекса работ эти площади дают урожай. Их засевают травами (они идут на корм коровам), а также зерновыми культурами.
Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области:
"В соответствии с поручением главы государства в части, касающейся мелиорации земель, в Витебской области проводится большая работа в этом направлении. Ключевое здесь - это этап планирования на уровне районного исполнительного комитета, когда мы планируем выходить с теми или иными видами работ по вводу дополнительных площадей сельхозугодий. В текущем году Витебская область идет с опережением календарного плана. Опережение составляет более 20 %".
Каждый гектар должен давать отдачу - такая задача стоит перед АПК. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов