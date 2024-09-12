Во время мониторинга по использованию сельхозугодий в Докшицком районе помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области Сергей Левкович акцентировал внимание на том, что белорусские аграрии должны максимально эффективно вовлекать мелиорированные земли в сельхозоборот. Треть земель здесь мелиорированная. В хозяйстве "Гнездилово-Агро" в оборот вовлечено 550 гектаров торфяников. После комплекса работ эти площади дают урожай. Их засевают травами (они идут на корм коровам), а также зерновыми культурами.

Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области:

"В соответствии с поручением главы государства в части, касающейся мелиорации земель, в Витебской области проводится большая работа в этом направлении. Ключевое здесь - это этап планирования на уровне районного исполнительного комитета, когда мы планируем выходить с теми или иными видами работ по вводу дополнительных площадей сельхозугодий. В текущем году Витебская область идет с опережением календарного плана. Опережение составляет более 20 %".