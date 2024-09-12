Белорусские медики приняли участие в массовой вакцинации против гриппа

В Беларуси продолжается массовая вакцинация против гриппа. Для прививки нужно прийти в поликлинику, получить разрешение и посетить процедурный кабинет.

Традиционно, работают и мобильные группы. Сделать укол можно без отрыва от работы или учебы. 9 октября к массовой кампании присоединились и медики.

Дополнительно поддержать свое здоровье сегодня решили сотрудники Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Для вакцинации выделили отдельный кабинет, сделать прививку можно в течение всего дня. На процедуру уйдет буквально 5 минут. Позаботиться об иммунитете здесь планируют более 150 человек.

Анна Нарбут, врач-эпидемиолог Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Именно нам, работникам здравоохранения, необходимо подавать пример, так как мы сталкиваемся и видим эти тяжелые случаи течения заболевания гриппом. Проводя профилактическую работу, мы должны привлечь население к массовому проведению привычной кампании вакцинации против гриппа".

Мобильные бригады готовы выехать на любое предприятие или в учреждение образования. Особый акцент специалисты делают на группах риска - тех, кто контактирует с большим количеством людей - в частности школьниках и учителях, и, конечно, медицинских работниках.

Александр Тарасенко, главный государственный врач Минской области:

"Прежде чем проводить закупку вакцин изучается спрос среди населения. В текущем году планируется привить 350 тыс. жителей Минской области".