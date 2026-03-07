Белорусские санатории за 2025 год приняли около 260 тыс. иностранцев

От Балтики до Азии. В 2025 году поправить свое здоровье в Беларусь приезжали гости из 80 стран мира. Это абсолютный рекорд - география расширилась сразу на 12 государств по сравнению с предыдущим годом.

Белорусские санатории приняли почти 260 тыс. иностранцев. Традиционно лидируют гости из России. Но, несмотря на политические сложности, стабильно едут жители Прибалтики и Польши.