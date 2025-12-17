Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусское народовластие - с какими идеями делегаты идут на ВНС

Страна в ожидании крупнейшего политического события года. Всебелорусское народное собрание определит дальнейшую стратегию нашей жизни.

В нынешнем году общественный интерес и экспертное внимание к ВНС высоки, как никогда прежде.

Приобретя конституционный статус и новый формат проведения, Собрание еще прочнее зарекомендовало себя как высший представительный орган народовластия Республики Беларусь.

В первый день будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. В соответствии с обновленной Конституцией ежегодные послания заслушиваются только на площадке ВНС. Во второй день запланировано утверждение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Ее представит премьер-министр.

В социально-ориентированном государстве во главе угла остается человек, а еще поддержка материнства и детства, молодежи, строительство жилья - те вопросы, которые предстоит обсудить всенародно, и обсуждения которых ждут белорусы.

Владислав Желнерович, делегат VII Всебелорусского народного собрания, замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ
Владислав Желнерович, делегат VII Всебелорусского народного собрания, замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ

Владислав Желнерович, делегат VII Всебелорусского народного собрания, замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ:

"Это один из важнейших элементов нашей политической системы. Всебелорусское народное собрание - высший орган народовластия в нашей стране. Мне, как человеку, работающему в системе образования, важно понимать, чтобы транслировать потом своим учащимся, коллегам повестку, которая на сегодняшний день является ключевой в нашем государстве. Конечно, Послание Президента является всегда мотиватором для того, чтобы в дальнейшем работать еще больше, укрепляя позиции нашего государства на мировой арене".

По его словам, не только делегаты Всебелорусского народного собрания с нетерпением ждут Послания главы государства, оно является отправной точкой и задает вектор нашему движению.

Перед заседанием Всебелорусского народного собрания делегаты ознакомились с основным документом, который будут утверждать в ходе работы заседания, - Программой социально-экономического развития на 2026-2030 годы. "И как представителю образования для меня близко развитие второго приоритета, связанного с качеством жизни и развитием гармоничной и патриотичной личности", - отметил делегат ВНС.

Владислав Желнерович:

"Проанализировав все задачи и индикаторы, маркеры, которые отражает Программа на 2026-2030 годы, мы видим, что основополагающим и центром всего является человек, его благосостояние".

"Наша задача, как делегатов Всебелорусского народного собрания, работать на то, чтобы жизнь каждого белоруса была комфортной. И наша любимая Республика Беларусь создавала конкуренцию на мировой арене еще больше", - подчеркнул замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ.

Наталья Мысливчик, делегат VII Всебелорусского народного собрания, главврач 21-й Центральной районной поликлиники Заводского района г. Минска

Наталья Мысливчик, делегат VII Всебелорусского народного собрания, главврач 21-й Центральной районной поликлиники Заводского района г. Минска:

"Как делегату, мне интересна стратегия развития нашего государства на ближайшие годы. За пять лет предыдущей Программы сделано очень много. И хотелось бы знать ключевые моменты отрасли, которые будут развиваться: здравоохранение, доступная среда для инвалидов. Хочется знать те болевые точки, которые определены на следующую пятилетку".

Делегат рассказала, что во время подготовки к ВНС они делились мнениями и давали свои предложения. "Выступали, конечно, за укрепление статуса семьи, потому что это самое главное. Молодежь наша не стремится рожать, к сожалению. Возраст 30 лет для рождения первого ребенка становится все более распространенным явлением. Это, конечно, поздно. Мы понимаем, что нужно рожать в 20-25 лет для того, чтобы семьи были молодые, чтобы была возможность рожать не одного ребенка в 34 года, а троих детей как минимум", - беспокоится медик.

Наталья Мысливчик:

"Мы не знаем, что нас ждет впереди, поэтому должен быть какой-то орган, который может в случае чего сказать, что мы идем неправильным путем. У нас есть свой путь. Мы социально ориентированное государство. И если кому-то потом, может быть, придет не очень умная мысль, что нужно свернуть с этой дороги, должны быть люди, должен быть орган, который скажет: "Нет, мы пошли не тем путем, давайте вернемся сюда". Сила простых людей - она есть".

