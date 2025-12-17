3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Белорусское народовластие - с какими идеями делегаты идут на ВНС
Страна в ожидании крупнейшего политического события года. Всебелорусское народное собрание определит дальнейшую стратегию нашей жизни.
В нынешнем году общественный интерес и экспертное внимание к ВНС высоки, как никогда прежде.
Приобретя конституционный статус и новый формат проведения, Собрание еще прочнее зарекомендовало себя как высший представительный орган народовластия Республики Беларусь.
В первый день будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. В соответствии с обновленной Конституцией ежегодные послания заслушиваются только на площадке ВНС. Во второй день запланировано утверждение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Ее представит премьер-министр.
В социально-ориентированном государстве во главе угла остается человек, а еще поддержка материнства и детства, молодежи, строительство жилья - те вопросы, которые предстоит обсудить всенародно, и обсуждения которых ждут белорусы.
Владислав Желнерович, делегат VII Всебелорусского народного собрания, замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ:
"Это один из важнейших элементов нашей политической системы. Всебелорусское народное собрание - высший орган народовластия в нашей стране. Мне, как человеку, работающему в системе образования, важно понимать, чтобы транслировать потом своим учащимся, коллегам повестку, которая на сегодняшний день является ключевой в нашем государстве. Конечно, Послание Президента является всегда мотиватором для того, чтобы в дальнейшем работать еще больше, укрепляя позиции нашего государства на мировой арене".
По его словам, не только делегаты Всебелорусского народного собрания с нетерпением ждут Послания главы государства, оно является отправной точкой и задает вектор нашему движению.
Перед заседанием Всебелорусского народного собрания делегаты ознакомились с основным документом, который будут утверждать в ходе работы заседания, - Программой социально-экономического развития на 2026-2030 годы. "И как представителю образования для меня близко развитие второго приоритета, связанного с качеством жизни и развитием гармоничной и патриотичной личности", - отметил делегат ВНС.
Владислав Желнерович:
"Проанализировав все задачи и индикаторы, маркеры, которые отражает Программа на 2026-2030 годы, мы видим, что основополагающим и центром всего является человек, его благосостояние".
"Наша задача, как делегатов Всебелорусского народного собрания, работать на то, чтобы жизнь каждого белоруса была комфортной. И наша любимая Республика Беларусь создавала конкуренцию на мировой арене еще больше", - подчеркнул замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ.
Наталья Мысливчик, делегат VII Всебелорусского народного собрания, главврач 21-й Центральной районной поликлиники Заводского района г. Минска:
"Как делегату, мне интересна стратегия развития нашего государства на ближайшие годы. За пять лет предыдущей Программы сделано очень много. И хотелось бы знать ключевые моменты отрасли, которые будут развиваться: здравоохранение, доступная среда для инвалидов. Хочется знать те болевые точки, которые определены на следующую пятилетку".
Делегат рассказала, что во время подготовки к ВНС они делились мнениями и давали свои предложения. "Выступали, конечно, за укрепление статуса семьи, потому что это самое главное. Молодежь наша не стремится рожать, к сожалению. Возраст 30 лет для рождения первого ребенка становится все более распространенным явлением. Это, конечно, поздно. Мы понимаем, что нужно рожать в 20-25 лет для того, чтобы семьи были молодые, чтобы была возможность рожать не одного ребенка в 34 года, а троих детей как минимум", - беспокоится медик.
Наталья Мысливчик:
"Мы не знаем, что нас ждет впереди, поэтому должен быть какой-то орган, который может в случае чего сказать, что мы идем неправильным путем. У нас есть свой путь. Мы социально ориентированное государство. И если кому-то потом, может быть, придет не очень умная мысль, что нужно свернуть с этой дороги, должны быть люди, должен быть орган, который скажет: "Нет, мы пошли не тем путем, давайте вернемся сюда". Сила простых людей - она есть".