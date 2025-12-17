Белорусское народовластие - с какими идеями делегаты идут на ВНС

Страна в ожидании крупнейшего политического события года. Всебелорусское народное собрание определит дальнейшую стратегию нашей жизни.

В нынешнем году общественный интерес и экспертное внимание к ВНС высоки, как никогда прежде.

Приобретя конституционный статус и новый формат проведения, Собрание еще прочнее зарекомендовало себя как высший представительный орган народовластия Республики Беларусь.

В первый день будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. В соответствии с обновленной Конституцией ежегодные послания заслушиваются только на площадке ВНС. Во второй день запланировано утверждение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Ее представит премьер-министр.

В социально-ориентированном государстве во главе угла остается человек, а еще поддержка материнства и детства, молодежи, строительство жилья - те вопросы, которые предстоит обсудить всенародно, и обсуждения которых ждут белорусы.

Владислав Желнерович, делегат VII Всебелорусского народного собрания, замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75bc8d2d-f410-4b4c-b86d-499ffbe4c369/conversions/d7a4b495-b046-408a-aa88-da593df1b947-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75bc8d2d-f410-4b4c-b86d-499ffbe4c369/conversions/d7a4b495-b046-408a-aa88-da593df1b947-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75bc8d2d-f410-4b4c-b86d-499ffbe4c369/conversions/d7a4b495-b046-408a-aa88-da593df1b947-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75bc8d2d-f410-4b4c-b86d-499ffbe4c369/conversions/d7a4b495-b046-408a-aa88-da593df1b947-xl-___webp_1920.webp 1920w Владислав Желнерович, делегат VII Всебелорусского народного собрания, замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ

Владислав Желнерович, делегат VII Всебелорусского народного собрания, замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ:

"Это один из важнейших элементов нашей политической системы. Всебелорусское народное собрание - высший орган народовластия в нашей стране. Мне, как человеку, работающему в системе образования, важно понимать, чтобы транслировать потом своим учащимся, коллегам повестку, которая на сегодняшний день является ключевой в нашем государстве. Конечно, Послание Президента является всегда мотиватором для того, чтобы в дальнейшем работать еще больше, укрепляя позиции нашего государства на мировой арене".

По его словам, не только делегаты Всебелорусского народного собрания с нетерпением ждут Послания главы государства, оно является отправной точкой и задает вектор нашему движению.

Перед заседанием Всебелорусского народного собрания делегаты ознакомились с основным документом, который будут утверждать в ходе работы заседания, - Программой социально-экономического развития на 2026-2030 годы. "И как представителю образования для меня близко развитие второго приоритета, связанного с качеством жизни и развитием гармоничной и патриотичной личности", - отметил делегат ВНС.

Владислав Желнерович:

"Проанализировав все задачи и индикаторы, маркеры, которые отражает Программа на 2026-2030 годы, мы видим, что основополагающим и центром всего является человек, его благосостояние".

"Наша задача, как делегатов Всебелорусского народного собрания, работать на то, чтобы жизнь каждого белоруса была комфортной. И наша любимая Республика Беларусь создавала конкуренцию на мировой арене еще больше", - подчеркнул замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ.

Наталья Мысливчик, делегат VII Всебелорусского народного собрания, главврач 21-й Центральной районной поликлиники Заводского района г. Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/331bf16f-9fb9-4492-8125-c0b8395be993/conversions/1828afc3-bbd9-4aa9-89dd-dfa942d4df49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/331bf16f-9fb9-4492-8125-c0b8395be993/conversions/1828afc3-bbd9-4aa9-89dd-dfa942d4df49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/331bf16f-9fb9-4492-8125-c0b8395be993/conversions/1828afc3-bbd9-4aa9-89dd-dfa942d4df49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/331bf16f-9fb9-4492-8125-c0b8395be993/conversions/1828afc3-bbd9-4aa9-89dd-dfa942d4df49-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Мысливчик, делегат VII Всебелорусского народного собрания, главврач 21-й Центральной районной поликлиники Заводского района г. Минска:

"Как делегату, мне интересна стратегия развития нашего государства на ближайшие годы. За пять лет предыдущей Программы сделано очень много. И хотелось бы знать ключевые моменты отрасли, которые будут развиваться: здравоохранение, доступная среда для инвалидов. Хочется знать те болевые точки, которые определены на следующую пятилетку".

Делегат рассказала, что во время подготовки к ВНС они делились мнениями и давали свои предложения. "Выступали, конечно, за укрепление статуса семьи, потому что это самое главное. Молодежь наша не стремится рожать, к сожалению. Возраст 30 лет для рождения первого ребенка становится все более распространенным явлением. Это, конечно, поздно. Мы понимаем, что нужно рожать в 20-25 лет для того, чтобы семьи были молодые, чтобы была возможность рожать не одного ребенка в 34 года, а троих детей как минимум", - беспокоится медик.

Наталья Мысливчик: