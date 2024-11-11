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Белорусское радио 8 и 10 января будет транслировать предвыборные выступления кандидатов в Президенты

Белорусское радио начинает транслировать предвыборные выступления кандидатов в Президенты Беларуси.

Они прозвучат в радиоэфире с 8:00 до 9:00 часов. 8 января будут выступления Олега Гайдукевича и Александра Хижняка, а 10 января - Анны Канопацкой и Сергея Сыранкова. Белорусское радио можно слушать по всей Беларуси, на сайте радио.бел, а также в Национальном радиоплеере.

Напомним, что досрочное голосование в Беларуси начнется 21 января, а день выборов назначен на 26 января.

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