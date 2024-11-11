Белорусское радио 8 и 10 января будет транслировать предвыборные выступления кандидатов в Президенты

Они прозвучат в радиоэфире с 8:00 до 9:00 часов. 8 января будут выступления Олега Гайдукевича и Александра Хижняка, а 10 января - Анны Канопацкой и Сергея Сыранкова. Белорусское радио можно слушать по всей Беларуси, на сайте радио.бел, а также в Национальном радиоплеере.