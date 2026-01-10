Белорусы делятся в соцсетях своими снежными приключениями

В экстремальных условиях только белорусы могут найти место позитиву. Люди разрывают соцсети. Тысячи пользователей делятся своими успехами в ликвидации последствий снегопада. Кто-то в прямом смысле откапывает машины, другие чистят дворы от снега, а третьи просто наслаждаются подарком природы.

Складывается ощущение, что зима решила вернуть долг за последние несколько лет. Такого большого снегопада давно уже не было, и вызвал он настоящий бум. Белорусы разрывают соцсети своими снежными приключениями.

Сумасшедший снегопад - это серьезные последствия. Общественный транспорт (троллейбусы, автобусы) застревали, а люди помогали выбраться. Во многих городах люди просто не смогли откопать свои машины. Школьники преодолевали огромные сугробы, чтобы добраться до места учебы.