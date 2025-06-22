Белорусы отмечают День всенародной памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа

22 июня в Беларуси отмечают скорбную дату - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Цена победы в той войне для республики оказалась очень высокой - погиб каждый третий житель, пишет БЕЛТА.

В этот день в Беларуси вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших от рук фашистов и умерших в тылу от голода и лишений.

Указом Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко №117 от 23 марта 2022 года название памятной даты изменено с "День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны - 22 июня" на "День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа - 22 июня". Указ был подготовлен на основании закона от 5 января 2022 года "О геноциде белорусского народа", в соответствии с которым факты совершения нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими формированиями в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период злодеяний, направленных на планомерное физическое уничтожение белорусского народа, признаны геноцидом белорусского народа.

Все больше и больше отдаляет нас время от событий Великой Отечественной войны, но подвиги погибших в боях, печаль о миллионах невинных жертв и трагедия оккупации остаются в сознании людей старшего поколения, хранятся в памяти их детей, внуков и правнуков.

В Беларуси немало сделано для сохранения памяти о погибших, и эта работа продолжается. В 2016 году подписан указ "Об увековечивании памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн". В феврале 2021 года постановлением правительства утверждена государственная программа "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" на 2021-2025 годы.

Основными формами увековечивания погибших в ходе войн являются государственный учет, обустройство и содержание воинских захоронений, захоронений жертв войн, внесение данных в автоматизированный банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь", создание музеев, мемориальных комплексов, установка памятников и памятных знаков, посвященных важнейшим событиям ВОВ, присвоение имен погибших при защите Отечества географическим объектам и организациям.

На конституционном уровне закреплено, что долг граждан Республики Беларусь - сохранять историческую память о подвиге белорусского народа.

В Беларуси разработаны и приняты законы "О недопущении реабилитации нацизма" и "О геноциде белорусского народа", которые направлены на сохранение исторической памяти и пресечение фальсификации исторических событий.

Генеральной прокуратурой Беларуси ведется расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В ходе расследования были установлены новые факты. Список сел и деревень, разделивших трагическую судьбу Хатыни, т. е. тех, которые были сожжены полностью с жителями и не восстановились после войны, дополнен новыми населенными пунктами. На данный момент их насчитывается не менее 290. На территории Беларуси было проведено около 180 карательных операций, действовало 578 лагерей смерти. В их числе - самый крупный на всей захваченной советской территории лагерь смерти "Тростенец", где, согласно последним данным Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, погибли не менее 546 тыс. человек. В годы нацистской оккупации с 1941-го по 1944-й на территории Беларуси было истреблено не менее 3 млн мирных граждан и военнопленных, угнано в немецкое рабство под угрозой смерти более 380 тыс. человек, из которых многие погибли в результате невыносимых условий труда, лишений и истязаний.

За проявленные массовые героизм и мужество в борьбе против агрессоров столице Беларуси Минску было присвоено почетное звание "Город-герой". Звание "Крепость-герой" получила Брестская крепость. Наградами отмечены и другие города Беларуси. О жертвах войны и подвиге народа напоминают многочисленные обелиски, памятники, мемориальные комплексы, Курган Славы. Важным научным и культурным учреждением является Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

В феврале 2025 года глава государства Александр Лукашенко подписал указ об установлении юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Документ принят в целях реализации решения Совета глав государств - участников СНГ от 9 сентября 2024 года об учреждении единой юбилейной медали в честь 80-летия Великой Победы.

Юбилейной медалью будут награждены ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем и гетто, а также лица, внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание населения и увековечение памяти о героях, участниках и жертвах ВОВ.