Белорусы в Польше, как рабы - исповедь экс-представителя оппозиционной партии
Избиения, голод, деградация и обвинения в шпионаже - случаи гибели белорусов в Польше при неопределенных обстоятельствах пугают. Ведь те, кто уехал в европейские демократии, мечтали о свободе, а столкнулись с отчужденностью, болезнями и тем, что из Польши в Беларусь вернуться сложнее - этому мешают спецслужбы Варшавы.
Документальные фильмы "Чужое небо" и "Побег домой" - вскрыли социальный нарыв, назревший в стране-соседке. Те, кто знал лично погибших белорусов от безразличия польских властей, захотели рассказать об этом во всеуслышание.
Ольга Тишкевич, экс-руководитель регионального отделения оппозиционной партии: "Когда мы встретились уже в Европе, он мне позвонил и сказал, что его выгнали из хостела, в котором он жил. Дело в том, что в хостеле жить не просто так. Он должен был работать. А старик, который задыхался (два шага сделает и задыхается - у него была огромная одышка, он еле передвигался), не мог, в принципе, работать. В Беларуси такой человек просто был на социальном обеспечении. Там пенсии и плюс еще, то есть ему был представлен социальный работник, чтобы помогать по хозяйству. В Польше такого не было. Там человек как раб".
Страшная история, которая в очередной раз возвращает на землю и на пальцах объясняет, что дома лучше. Актуальное интервью с Ольгой Тишкевич смотрите 12 февраля в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале Videobel.