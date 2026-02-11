Белорусы в Польше, как рабы - исповедь экс-представителя оппозиционной партии

Избиения, голод, деградация и обвинения в шпионаже - случаи гибели белорусов в Польше при неопределенных обстоятельствах пугают. Ведь те, кто уехал в европейские демократии, мечтали о свободе, а столкнулись с отчужденностью, болезнями и тем, что из Польши в Беларусь вернуться сложнее - этому мешают спецслужбы Варшавы.

Ольга Тишкевич, экс-руководитель регионального отделения оппозиционной партии: "Когда мы встретились уже в Европе, он мне позвонил и сказал, что его выгнали из хостела, в котором он жил. Дело в том, что в хостеле жить не просто так. Он должен был работать. А старик, который задыхался (два шага сделает и задыхается - у него была огромная одышка, он еле передвигался), не мог, в принципе, работать. В Беларуси такой человек просто был на социальном обеспечении. Там пенсии и плюс еще, то есть ему был представлен социальный работник, чтобы помогать по хозяйству. В Польше такого не было. Там человек как раб".