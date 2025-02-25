Беловежская пуща под угрозой - представители ООН, ПРООН, ВОЗ посетили белорусско-польскую границу

Ущерб Беловежской пуще от польского 5-метрового забора на границе с Беларусью оценили представители международных организаций. На протяжении двух дней они посетили различные учреждения и организации Брестской области. Подробности расскажем в "Панораме".

Польский забор на границе с Беларусью точно как нож разрезал Беловежскую пущу. Под угрозой находится исчезновение некоторых животных, птиц, ряда болот и ценных старовозрастных деревьев. Вот уже три года экологи бьют тревогу, чтобы предотвратить ущерб, который способно нанести Беловежской пуще 5-метровое сооружение. Сегодня белорусско-польскую границу посетила делегация международных организаций. Следы блуждающих животных повсюду. В поисках прохода звери пробегают несколько метров и разворачиваются прочь. На всей протяженности забора калитки, их около двух десятков. И даже если бы они были открыты, животные к таким проходам не "привязаны". Они придерживаются ранее проложенных троп, по которым ходили годами.

Поляки установили забор длинной в 186 км. Капитальное строение высотой в 5,5 м разделило пущу и стало серьезным препятствием для миграции животных на протяжении 60 км.

Редкие виды животных

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3eff56f5-7786-45db-ab8e-15e14479de7b/conversions/ac10c5c2-53cf-490b-bec2-06285078c0b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3eff56f5-7786-45db-ab8e-15e14479de7b/conversions/ac10c5c2-53cf-490b-bec2-06285078c0b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3eff56f5-7786-45db-ab8e-15e14479de7b/conversions/ac10c5c2-53cf-490b-bec2-06285078c0b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3eff56f5-7786-45db-ab8e-15e14479de7b/conversions/ac10c5c2-53cf-490b-bec2-06285078c0b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Их изоляция друг от друга грозит обеднением генофонда. В риске исчезновения редкие виды животных: рыси, медведи, зубры, которые и так генетически уязвимый вид. Эксперты уверены, польское ограждение наносит внушительный вред всей Беловежской пуще - наследию ЮНЕСКО. Из-за такого барьера меняется и уровень грунтовых вод, что может привести к гибели ценных старовозрастных деревьев, утратится ряд болот. А они крайне необходимы для редких видов птиц, которые также могут исчезнуть.

Вячеслав Кравчук, начальник научного отдела НП "Беловежская пуща":

"Когда поляки строили дорогу и забор, они вырубили участок леса, тем самым нарушили почвенный покров. Дорогой создали искусственную дамбу, которая блокировала движение поверхностных вод и, естественно, вызвало нарушения гидрологического режима. При строительстве дороги она явилась мостом для внесения в Беловежскую пущу большого количества инвазивных видов".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53ca0a29-9224-417b-83b7-39f82284f870/conversions/ab48965f-3132-47c4-ba56-e7477ec42bb7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53ca0a29-9224-417b-83b7-39f82284f870/conversions/ab48965f-3132-47c4-ba56-e7477ec42bb7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53ca0a29-9224-417b-83b7-39f82284f870/conversions/ab48965f-3132-47c4-ba56-e7477ec42bb7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53ca0a29-9224-417b-83b7-39f82284f870/conversions/ab48965f-3132-47c4-ba56-e7477ec42bb7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Возводить железный занавес поляки начали 3 года назад - под предлогом защиты от нелегальных мигрантов. Все это время белорусы бьют тревогу, чтобы сохранить последний крупный массив первобытного леса в Европе. Возможные последствия возведенного строения уже оценили эксперты ЮНЕСКО - Международный союз охраны природы и природных ресурсов.

Вячеслав Кравчук, начальник научного отдела НП "Беловежская пуща":

"Дали около 15 рекомендаций. Почти все направлены были польской стороне. Эти рекомендации экспертов легли в решение Центра всемирного наследия, которое состоялось в Нью-Дели на 46-й сессии Комитета всемирного наследия. Ждем, какие будут результаты. Что поляки предпримут".

Представители международных организаций оценили возможный ущерб природе

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043f4c5e-40ea-46f2-9d2f-90e44c130517/conversions/27e836bd-e93a-40f2-b8de-7c25f45d5c8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043f4c5e-40ea-46f2-9d2f-90e44c130517/conversions/27e836bd-e93a-40f2-b8de-7c25f45d5c8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043f4c5e-40ea-46f2-9d2f-90e44c130517/conversions/27e836bd-e93a-40f2-b8de-7c25f45d5c8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/043f4c5e-40ea-46f2-9d2f-90e44c130517/conversions/27e836bd-e93a-40f2-b8de-7c25f45d5c8b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Влияние польской стены на Беловежскую пущу сегодня обсудили представители международных организаций вместе с национальным координатором Целей устойчивого развития Сергеем Хоменко - побывали в пункте пропуска "Переров".

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики:

"Представители ООН, которые ознакомились с социально экономическим развитием Брестской области, должны были посмотреть, как в реальности экология соответствует тем ЦУР, которые были определены еще в 2015 году. Денежные средства, затраченные на строительство железобетонного сооружения, могли пойти на поддержание экологии, на поддержку тех стран, где это необходимо, на ликвидацию нищеты и голода".

Расул Багиров, Постоянный координатор ООН в Беларуси:

"У каждого своя правда. Очень сложно сказать, кто виноват, кто прав. Но чисто по-человечески - такие стены не должны существовать. Я уже не говорю о животных, которые не могут мигрировать и т.д. Это человечная стена, и она должна просто рухнуть. Все стены, в конце концов, падают".

Готовы пойти навстречу сопредельной стороне

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c94a4e-d345-471d-b823-88f95029405b/conversions/13346b68-921a-4fac-bcc6-706edc9577ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c94a4e-d345-471d-b823-88f95029405b/conversions/13346b68-921a-4fac-bcc6-706edc9577ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c94a4e-d345-471d-b823-88f95029405b/conversions/13346b68-921a-4fac-bcc6-706edc9577ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c94a4e-d345-471d-b823-88f95029405b/conversions/13346b68-921a-4fac-bcc6-706edc9577ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

К слову, именно здесь впервые ввели в действие безвизовый режим для иностранцев, посещающих Беларусь. Маршрут пользовался большой популярностью. Приезжали в том числе и гости из Канады, Эквадора, Австралии, Новой Зеландии… Но в марте 2020-го в связи с пандемией по инициативе сопредельной стороны движение прекратилось.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25ce05f8-0a5a-4853-bdce-106052f9f6b9/conversions/9496ea21-a8b3-4560-84b8-c40eb5883177-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25ce05f8-0a5a-4853-bdce-106052f9f6b9/conversions/9496ea21-a8b3-4560-84b8-c40eb5883177-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25ce05f8-0a5a-4853-bdce-106052f9f6b9/conversions/9496ea21-a8b3-4560-84b8-c40eb5883177-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25ce05f8-0a5a-4853-bdce-106052f9f6b9/conversions/9496ea21-a8b3-4560-84b8-c40eb5883177-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской погрангруппы:

"На всем протяжении белорусско-польской границы сейчас функционирует только один пассажирский пункт пропуска - "Брест". При готовности польской стороны мы были бы рады возобновить движение и в остальных пунктах пропуска, что позволило бы посетить нашу страну и увидеть наше гостеприимство гражданам других государств. Именно эту позицию мы хотели сегодня донести до представителей международных организаций, подчеркнуть открытость белорусской стороны и готовность пойти навстречу предложениям сопредельной стороны".

Также в программе двухдневного визита - учреждения здравоохранения, культуры и образования, спортивные комплексы в Бресте, Барановичах, Кобрине и Каменецком районе.