БЕЛСТАТ: Белорус в среднем за жизнь тратит 28 лет на сон

Белорус в среднем за жизнь тратит 28 лет на сон и 11 - проводит на работе. Белстат подвел итоги масштабного обследования "Использование суточного фонда времени населением".

11,5 тысяч человек в течение года заполняли два дневника. Они подробно вписывали все, чем занимались в рабочие будни и по выходным: сколько занимались спортом, читали или гуляли с собакой.

Интересный факт: за всю жизнь у белоруса свободного времени почти 13,5 года, из которых чуть более 6 - проходят у телевизора. Около 4 лет мы проводим за приемом пищи, а вот за ее приготовлением - 2,5 года.

Разделы:

Общество

Теги:

исследованияБелстат