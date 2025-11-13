БЕЛСТАТ: Белорус в среднем за жизнь тратит 28 лет на сон

Белорус в среднем за жизнь тратит 28 лет на сон и 11 - проводит на работе. Белстат подвел итоги масштабного обследования "Использование суточного фонда времени населением".

11,5 тысяч человек в течение года заполняли два дневника. Они подробно вписывали все, чем занимались в рабочие будни и по выходным: сколько занимались спортом, читали или гуляли с собакой.