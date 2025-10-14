Безопасность и действенность: белорусские медпрепараты востребованы в 30 странах мира

Беларусь - лидер по импортозамещению в фармацевтике на постсоветском пространстве. За последние 5 лет страна освоила и зарегистрировала более 400 новых препаратов, только в 2024 году - 50.

Около половины белорусских лекарств производят организации - участники холдинга "Белфармпром". Такой информацией поделился заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов на выездной пресс-конференции.

Русская фарминдустрия развивается стремительно и динамично. 40 предприятий государственной и частной форм собственности - на страже лекарственной безопасности белорусов.



Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 4 тыс. лекарственных препаратов. Важно, что 1800 из них производят на предприятиях страны. В фарминдустрии сегодня трудится 7 тыс. человек. Об успехах в первую очередь говорят цифры.

Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси: "Темп роста производства наших лекарственных препаратов составляет 111 %. Но на 2026 год мы запланировали планку практически в 3 млрд белорусских рублей. Развитие промышленности должно идти постоянно. На ближайшую пятилетку запланировано порядка 1 млрд рублей на 17 институционных проектов, которые обновят линейку оборудования, имеющегося на наших предприятиях, и, соответственно, получат возможность расширить выпуск новых лекарственных форм и лекарственных препаратов. Задача государства - обеспечить свое население качественными и недорогими лекарственными препаратами".

Любой производитель должен гарантировать, что лекарство будет действовать и оно будет безопасно

Владислав Андрейченко, директор РУП "Минскинтеркапс": "Фармпроизводство - это апофеоз промышленного контроля в производстве. Он существует везде. Любой производитель должен гарантировать, что это лекарство будет действовать и оно будет безопасно. Это процесс, который при очень большом напряжении сил, стечении обстоятельств и благоприятствовании регуляторов государственных занимает не менее 3 лет от идеи до выхода в реализацию. Есть две разновидности тестирования. Одна практически всегда обязательна. Это биоэквивалентные испытания. И вторая, более сложная и длительная форма проверки качества - это клинические испытания уже в условиях, приближенных к жизненным".