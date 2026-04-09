Безопасность и стандарты гостеприимства - что обсудят участники выставки-ярмарки "Отдых-2026"
"Большая туристическая неделя" проходит в Минске. Международную выставку-ярмарку "Отдых-2026" впервые принимает площадка Минского международного выставочного центра BELEXPO.
Под одной крышей представлены туроператоры, санатории, музеи, национальные парки и страховые организации. География участников впечатляет - около 10 стран и порядка 200 экспонентов. В их числе представители Кубы, Кыргызстана, Мьянмы, Узбекистана и 16 регионов России. Посетителям предлагают маршруты для отдыха, оздоровления, деловых поездок и путешествий на природу.
"Выставка "Отдых-2026" является якорным мероприятием всей туристической недели, которая в настоящее время проводится в Беларуси. Активная, живая, очень полезная площадка для туроператоров, как белорусских, так и иностранных, чтобы заручиться контактами, обменяться мнениями и установить хорошую обратную связь", - отметил директор Национального агентства по туризму Беларуси Кирилл Машарский.
10 апреля на площадке выставки-ярмарки пройдут деловые встречи и тематические сессии. Участники обсудят развитие туротрасли, безопасность и современные стандарты гостеприимства. Кроме того, запланированы презентации туристического потенциала Смоленской, Тамбовской, Самарской и Воронежской областей, а также городов Сочи и Санкт-Петербурга. Напомним, посетить выставку можно с 10:00 до 18:00, а в последний день, 11 апреля, с 10:00 до 16:00. Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте проекта.