Безопасность и стандарты гостеприимства - что обсудят участники выставки-ярмарки "Отдых-2026"

"Большая туристическая неделя" проходит в Минске. Международную выставку-ярмарку "Отдых-2026" впервые принимает площадка Минского международного выставочного центра BELEXPO.

Под одной крышей представлены туроператоры, санатории, музеи, национальные парки и страховые организации. География участников впечатляет - около 10 стран и порядка 200 экспонентов. В их числе представители Кубы, Кыргызстана, Мьянмы, Узбекистана и 16 регионов России. Посетителям предлагают маршруты для отдыха, оздоровления, деловых поездок и путешествий на природу.

"Выставка "Отдых-2026" является якорным мероприятием всей туристической недели, которая в настоящее время проводится в Беларуси. Активная, живая, очень полезная площадка для туроператоров, как белорусских, так и иностранных, чтобы заручиться контактами, обменяться мнениями и установить хорошую обратную связь", - отметил директор Национального агентства по туризму Беларуси Кирилл Машарский.