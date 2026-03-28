Благое дело: команда "Первого информационного" возрождает белорусский лес
Акция "Лес! Дабро! Парадак!" объединяет все больше людей. 28 марта в Узденском районе трудилась команда "Первого информационного". На выделенном участке высадили сосны и березы. Такого рода тимбилдинг очень символичен в Год белорусской женщины, поскольку трудились не только мужчины, но и прекрасные дамы.
Елизавета Казакова, завотделом зарубежной информации телеканала "Первый информационный": "Для "Первого информационного" это вторая акция подобного рода. Это благое дело. Почувствовать плечо товарища, да еще на лоне природы - это круто! Хочется своим примером выступить эдаким призывом к тому, чтобы возрождать, беречь, охранять, приумножать нашу природу - она бесценна".
Андрей Барталевич, главный лесничий Узденского лесхоза: "Акция приурочена к пятилетке качества. Основная ее цель - это, конечно, наведение порядка в лесах, вдоль автодорог, вдоль каких-то знаковых мест, а также и лесовосстановление. В основном высаживаем лесообразующие породы: сосну, ель, дуб. Каждому, кто пожелает поучаствовать в акции, мы выделим сеянцы, инструмент, площадь, покажем и научим, как это сделать".
Акция "Лес! Дабро! Парадак!" продлится до 18 апреля.