Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" дарит тепло и заботу юным белорусам
Автор:Редакция news.by
12 января благотворительная акция "Чудеса на Рождество" заглянула к воспитанникам Быховского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
Вторым домом он стал для двух десятков ребят из всего района. В том числе дошколят с особенностями развития. Здесь с ними работают специалисты, педагоги. Главная задача - это социализация - подготовка к обычной жизни.
А сегодня в качестве главного подарка - новогоднее настроение от волонтеров движения "Доброе сердце".
Дети приняли участие в акции "Гирлянда желаний", заранее указали на открытках свои мечты. Сегодня подарки нашли своих адресатов в Быхове и Славгороде.