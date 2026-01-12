Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" дарит тепло и заботу юным белорусам

12 января благотворительная акция "Чудеса на Рождество" заглянула к воспитанникам Быховского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Вторым домом он стал для двух десятков ребят из всего района. В том числе дошколят с особенностями развития. Здесь с ними работают специалисты, педагоги. Главная задача - это социализация - подготовка к обычной жизни.

А сегодня в качестве главного подарка - новогоднее настроение от волонтеров движения "Доброе сердце".