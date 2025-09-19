Богодель: Национальная идея должна быть понятна абсолютно для всех, ее должны чувствовать сердцем

"Очень правильно, на мой взгляд, расставлены были акценты в партийном строительстве. Пример Компартии был со стороны Президента более чем убедительный и в вопросах идеологии, и в вопросах исторической преемственности, и, конечно же, в вопросах достижения политических целей. Отдельно остановились на вопросах национальной идеи. И тут нельзя не согласиться с Президентом, что идея должна вызревать, и она должна быть понятна абсолютно для всех. Она должна быть этаким объединяющим фактором. Идею должны не просто понимать, не просто читать, ее должны чувствовать душой, сердцем. А навязывание идей сверху, да еще закрепление в каких-то директивных документах (здесь согласен на все 100 процентов, и с этим согласилась вся аудитория) вызовет абсолютно обратный эффект. В целом по итогам встречи заряд высочайший. Состояние и настрой можно охарактеризовать такой фразой: "Никакой чрезвычайшины, просто раздеваемся и работаем".