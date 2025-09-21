Богодель о встрече Лукашенко с лидерами общественного мнения: 4 часа прошли на одном дыхании

Эксперты продолжают обсуждать 4-часовую встречу Президента Беларуси с лидерами общественного мнения, которая превратилась в откровенный и доверительный диалог. За одним столом обсудили все: от исторической правды и вопросов демографии до внешней политики и партийного строительства.

"Встреча, конечно, превзошла абсолютно все ожидания. Во вступительной части Президент очертил круг проблемных вопросов, которые хотелось бы обсудить, остальное время был диалог. Диалог по самым насущным проблемам, в процессе которого неоднократно возникала такая здоровая деловая полемика. В целом все 4 часа попросту прошли на одном дыхании. Буквально сразу же стало видно, что глава государства погружен во всю новостную повестку. И что немаловажно, Президент знал буквально всех приглашенных по именам. Он смог расположить к себе аудиторию и выстроить это мероприятие в форме такого доверительного диалога, что позволило рассмотреть достаточно широкий круг вопросов, начиная от исторической правды, внешней политики, демографии, партийного строительства, языковых проблем".