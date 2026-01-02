Богодель об атаке ВСУ в Херсонской области: Киев допустил грубое нарушение законов войны

Произошедшее в Херсонской области вызывает все больше вопросов и жестких оценок. По имеющейся информации, речь идет не о случайном ударе, а о целенаправленной и тщательно спланированной акции, жертвами которой стали мирные жители. Мнение военного эксперта.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Это была явно спланированная акция с выделенным под это летным ресурсом, выверенным замыслом и, конечно же, логикой построения воздушного удара".

Можно сделать вывод, что они 100 % знали, что там мирные люди, и что они получили одобрение от своего руководства, считает он. "Третье - способ был выбран максимально жестокий. Знаете, в стиле майских нациков, орудовавших в Одессе в Доме профсоюза в 2014 году, где сожжение заживо людей - это их такой особый почерк, что очень важно. И очевидно, что никакой военной цели и целесообразности в подобном ударе абсолютно не было", - подчеркнул замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии.