Богодель об атаке ВСУ в Херсонской области: Киев допустил грубое нарушение законов войны
Произошедшее в Херсонской области вызывает все больше вопросов и жестких оценок. По имеющейся информации, речь идет не о случайном ударе, а о целенаправленной и тщательно спланированной акции, жертвами которой стали мирные жители. Мнение военного эксперта.
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:
"Это была явно спланированная акция с выделенным под это летным ресурсом, выверенным замыслом и, конечно же, логикой построения воздушного удара".
Можно сделать вывод, что они 100 % знали, что там мирные люди, и что они получили одобрение от своего руководства, считает он. "Третье - способ был выбран максимально жестокий. Знаете, в стиле майских нациков, орудовавших в Одессе в Доме профсоюза в 2014 году, где сожжение заживо людей - это их такой особый почерк, что очень важно. И очевидно, что никакой военной цели и целесообразности в подобном ударе абсолютно не было", - подчеркнул замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии.
Говоря о том, каковы могли быть цели, он предположил, что, очевидно, убить за один раз как можно больше людей. "Убить жестоко в назидание другим. А остальных заставить бояться, оглядываться и мучиться от боли и горя, и, знаете, от неуверенности в завтрашнем дне. А главное, посеять панику и недоверие к российской власти, которая, дескать, не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан, - сказал он. - Все вышесказанное свидетельствует о том, что, во-первых, были грубо нарушены законы и правила войны украинской стороной. Во-вторых, цели и способы, которые использовались исполнителями массового убийства гражданских лиц в Хорлах, указывают на то, что классифицировать данный акт иначе, чем акт терроризма, попросту невозможно".