3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Богодель: По мнению Зеленского, Орбан должен оставить свою власть
В межличностном конфликте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Владимир Зеленский демонстрирует своему электорату поддержку стран ЕС.
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
"Межличностные уровни в нынешнем мире решают не последнюю роль. Межгосударственные институты сегодня подходят к вопросам соглашений, а именно как этот вопрос будет решен между двумя главами государств или правительств, поэтому Зеленский делает громадную ошибку. С другой стороны, он показывает для своего электората, что борьба сегодня не закончена, и он во многом диктует условия в Европе".
При этом, обратил внимание замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, Зеленского в Европе поддерживают, а Орбан, по мнению Зеленского, должен оставить свою власть. Таким образом, как бы понизив рейтинг венгерского премьера, он решает самый главный вопрос - убирает на своем пути своего главного конкурента.