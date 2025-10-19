Богодель рассказал о достоинствах Всебелорусского народного собрания

"Это первый, именно наш белорусский, элемент государственной власти, который будет ее укреплять. Речь идет о Всебелорусском народном собрании, способном принимать ключевые решения, важнейшие для всей системы законодательной и исполнительной власти в стране. Я считаю, что это очень важный инструмент. Именно Всебелорусское народное собрание может дать серьезный толчок. Возможно, нам стоит вообще пересмотреть всю избирательную систему, отказаться от западных аналогов, которые существуют сегодня, и взять за основу именно Всебелорусское народное собрание. Можно посмотреть, как проходят выборы, например, в Китае или как это было в Советском Союзе. Поэтому мы с нетерпением ждем этого события. Думаю, оно будет очень интересным, познавательным, а также праздничным и торжественным", - отметил замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.