Богодель: То, что Беларусь сегодня формирует повестку безопасности в регионе - очень важно

Белорусская столица готовится к масштабному и очень актуальному форуму. II Минская международная конференция по евразийской безопасности стартует 31 октября и пройдет по 1 ноября.

Высокопоставленные гости уже начали прибывать в Минск. Всего ожидаем около 600 участников. В их числе представители крупных международных организаций: СНГ, ШОС, ОБСЕ.

Ведущие мировые эксперты будут обсуждать тему глобальной безопасности. Можно даже сказать - архитектуру мировой безопасности, так как старая, выстроенная когда-то ООН, с задачами явно не справляется, судя по большому числу горячих точек на планете.

На чем должна базироваться новая система сдержек и противовесов в мире, в студии "Первого информационного" рассказал Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.

"Давайте посмотрим на успехи нашей дипломатии и внешней политики. Посмотрите, сколько мероприятий прошло в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и в рамках СНГ. И то, что недавно мы вступили в ШОС, где вопросы безопасности в том числе стоят на первом месте. И то, что происходило в БРИКС в Казани, где глава нашего государства был на виду. И даже многие СМИ сказали, что Александр Григорьевич Лукашенко был ньюсмейкером по большому счету этого всего мероприятия", - отметил Богодель.

А то, что белорусская столица принимает II Минскую международную конференцию по евразийской безопасности - это последствия череды событий, обеспечивающих безопасность и проблематику, которые мы обсуждаем.

Эксперт также выделил 3 главных пункта. Во-первых, принимающая сторона всегда формирует повестку мероприятия. И уже от наших дипломатов и экспертов будет зависеть, насколько эта позиция будет услышана мировым сообществом.

Второе, нужно осознать, что есть возможность не только углубления взаимоотношений в рамках безопасности, но и расширения на этом уровне и в других сферах.

Третье, в Европе Республика Беларусь рассматривается международными партнерами в рамках безопасности. "Не только с точки зрения того, что это какая-то изолированная страна, что существует только точка зрения какой-то там Польши, Прибалтики, Румынии или еще каких-то других государств, а есть точка зрения Республики Беларусь".

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Именно то, что Беларусь сегодня формирует повестку безопасности в нашем регионе, я думаю, это очень и очень важно".