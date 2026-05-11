Богодель: Запад не простил нам Великую Победу и жаждет реванша
Сегодняшняя Беларусь, ее стабильность и согласие в обществе строятся на фундаменте Великой Победы. Эксперты акцентируют внимание на главном в праздничном обращении Александра Лукашенко к соотечественникам.
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси: "Как сказал Президент Беларуси, мы бьемся сегодня на всех фронтах, чтобы отстоять правду о тех страшных и одновременно великих событиях. Мы боремся за статус победителя, за суверенное право сегодня выбирать свой путь. Но Запад нам не простил Великую Победу, и сегодня мы видим, как он стремится переписать историю. На Западе жаждут реванша, именно там вынашивают планы по нанесению нам стратегического поражения сегодня".
В основе политики западных вершителей судеб лежит правило "разделяй, стравливай и властвуй", потому что сейчас им важно не дать нам объединиться, уверен военный эксперт.
"А важнейшим исторически понятным всем объединяющим фактором является Великая Победа, за которую народы Советского Союза заплатили огромнейшую цену. Александр Григорьевич Лукашенко в своей речи правильно расставил акценты - где наши друзья и где враги. А это все видно в отношении к событиям Второй мировой, Великой Отечественной войны", - подытожил Андрей Богодель.