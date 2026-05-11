Богодель: Запад не простил нам Великую Победу и жаждет реванша

Сегодняшняя Беларусь, ее стабильность и согласие в обществе строятся на фундаменте Великой Победы. Эксперты акцентируют внимание на главном в праздничном обращении Александра Лукашенко к соотечественникам.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси: "Как сказал Президент Беларуси, мы бьемся сегодня на всех фронтах, чтобы отстоять правду о тех страшных и одновременно великих событиях. Мы боремся за статус победителя, за суверенное право сегодня выбирать свой путь. Но Запад нам не простил Великую Победу, и сегодня мы видим, как он стремится переписать историю. На Западе жаждут реванша, именно там вынашивают планы по нанесению нам стратегического поражения сегодня".

В основе политики западных вершителей судеб лежит правило "разделяй, стравливай и властвуй", потому что сейчас им важно не дать нам объединиться, уверен военный эксперт.