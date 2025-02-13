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Со вступлением Дональда Трампа в должность Президента США, в стране многое стало меняться. Так, например, ликвидировали Агентство США по международному развитию (USAID), которое признали преступной организацией.

Беларусь вышвырнула USAID из страны еще в 2021 году. О негативном влиянии агентства говорил и Президент Беларуси Александр Лукашенко, назвав USAID спонсором цветных революций.

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Через USAID также оказывали экономическое давление на белорусские предприятия, проплачивали организацию забастовок, обучение "активистов", операции по дестабилизации в стране.

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В своей статье западный портал DD Geopolitics написал и о протестах 2020 года в Беларуси, точнее их заказчиках.

Так, известно, что USAID потратило 50 млн долларов только в 2020 году на Беларусь под предлогом "поддержки гражданского общества". Организация-прослойка NED напрямую финансировала белорусских беглых. Также утечка документов показала, что Польша, Литва и США координировали санкции и протесты в стране.

"USAID не продвигало демократию - оно проводило операцию по дестабилизации. Лукашенко закрыл его, гарантируя, что Беларусь не станет еще одной Украиной", - заключил портал DD Geopolitics.

Медиаподобные структурки беглых меж тем загрустили. Краник прикрыли - доллары перестали течь. Одни заявили о своем закрытии, другие стали увольнять работников и клянчить донаты у граждан. Но, главное, вновь стало ясно, откуда дровишки и заказная повестка - очернять страну и хаять власть, что бы она ни делала.

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Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Если раньше какой-нибудь Фома неверующий, который плотно сидел на информационной игле, предложенной USAID (а из этого источника в том числе спонсировались и все наши экстремистские информационные ресурсы), мог сказать, мол, все это выдумки, конспирология, метод высмеивания и подвергания сомнению очевидных тезисов, то сейчас такой возможности нет. Почему? Потому что фактура обнародуется самими США. Там происходит серьезная перекройка основ внешней и внутренней политики".