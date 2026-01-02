Более 220 тыс. иностранцев из 38 стран посетили Беларусь за 2025 год

Беларусь привлекательна для туристов. Об этом говорит статистика: более 220 тыс. иностранцев из 38 стран посетили Беларусь по безвизу в 2025 году. Большинство путешественников приехало из стран-соседей. Из Литвы - 660 тыс., Латвии - 400 тыс., Польши - более 100 тыс. туристов.



Всего же с начала действия безвизового режима для стран Европы с апреля 2022-го Беларусь посетили 1 млн 250 тыс. туристов.