Более 500 экспонентов, 22 страны - в Минске проходит XXXIII международная книжная выставка-ярмарка

Более 500 экспонентов, 22 страны - в Минске проходит 33-ю международная книжная выставка-ярмарка

В Минске стартовала XXXIII международная книжная выставка-ярмарка. Масштабы впечатляют: 22 страны-участницы, свыше 500 экспонентов и более 300 мероприятий за 5 дней. Организаторам даже пришлось расширять программу - впервые выставка продлится 6 дней.

О том, почему книга остается востребованной в цифровую эпоху, какова роль женщин в белорусской литературе, почему Беларусь остается читающей страной, рассказал первый заместитель министра информации Беларуси Андрей Кунцевич в "Актуальном интервью".

Количество заявок на участие в этом году превысило возможности выставочных площадей - проблема, о которой организаторы могут только мечтать. "22 страны в этом году откликнулись на наше приглашение. Более 500 экспонентов и более 300 мероприятий самых различных - и это только за пять дней", - сообщил Андрей Кунцевич.

Для него это яркое подтверждение того, что книга жива. "Даже в наше сегодняшнее непростое бурлящее время, во время бездушной цифры, живое печатное слово, слово писателя остается востребованным. Книга по-прежнему любима, книга по-прежнему актуальна", - подчеркнул он.

Программа насыщена до предела: дискуссии, творческие встречи, презентации. Выставка впервые продлена на шестой день и будет работать до 19:00, чтобы все желающие могли найти время ее посетить.

Выставка стала не только культурным, но и политическим событием. Одной из основных тем определено 35-летие Содружества Независимых Государств. "Подобные форумы способствуют развитию интеграционных отношений между странами, позволяют ближе познакомиться с историей, культурой, тем, чем живут наши страны-соседи. Это, безусловно, укрепляет не только гуманитарные, но и общественно-политические, дружеские связи наших народов", - уверен Андрей Кунцевич.

Таким образом, книжная ярмарка работает как инструмент культурной дипломатии, сближая людей поверх политических барьеров.

В Год белорусской женщины организаторы сделали особый акцент на творчестве писательниц. И, как выяснилось, это не дань календарю, а отражение реальной картины. "Мы сегодня для себя отмечаем, что у белорусской литературы где-то даже больше женское лицо. Роль женщин-литераторов, женщин-писательниц сегодня заметна. Быть может, в силу более тонкой организации женской души, они действительно откликаются на наиболее актуальные жизненные темы. Их творчество находит широкий отклик у белорусских читателей", - отметил первый замминистра информации.

Статистика подтверждает, что Беларусь остается читающей страной. На одного белоруса в среднем приходится по две книги - хороший показатель для любой страны.