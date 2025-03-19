Борьба за выживание - белорус рассказал, почему тяжело найти работу в Литве

19-летний белорус Владислав уехал из родной страны после событий 2020 года вместе со своими родителями. "Сейчас живу в Литве, так как пришлось вместе с родителями после 2020 года выехать из Беларуси по политическим причинам и по причине того, что я являюсь геем", - признался парень.

С какими сложностями столкнулся молодой человек в другой стране, почему не получается завести отношения и как приходится считать каждую копейку, чтобы прокормить себя, смотрите в фильме "Чужое небо".

Герой фильма рассказал, что Литва - довольно гомофобная страна, литовцы сами признавались в том, что не хотели бы, чтобы другие узнали об их ориентации, так как в большинстве случаев люди отреагируют негативно.

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"Не всем я могу сказать: "Ребята, я гей, меня не интересуют девушки". И приходится что-то выдумывать, а зачастую выдумывать не получается, и я просто краснею от стыда, мне нечего сказать, у меня в 19 лет до сих пор у меня не было отношений. И это не только с девушками, но и с парнями. Я до сих пор не могу завести отношения", - признался Владислав.

Парень рассказал, что после событий 2020 года из Беларуси сначала выехал отец на заработки. Мать с сыном остались на родине, Владиславу предстояло доучиться в школе. "Мы собирались продолжать жить в Беларуси, потому что понимали, что пока нет возможности переехать. Раз папа переехал, пусть он там обустроится", - поделился молодой человек.

Все поменялось после событий 2022 года. Владислав вспоминал, что ходили слухи, мол, в лагере рядом с их родным городом находится 1,5 тыс. военных, притом, что там могло размещаться только 150 человек: "В этот момент я перестал готовиться к ЦТ, и мы решили, что нужно точно уезжать из Беларуси. Так это и произошло, мы оказались здесь".

Владислав рассказал, что в Литве приходилось буквально выживать. Цены на жилье и продукты в стране сильно отличались от белорусских, а без знания языка работу было найти тяжело.

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"Мне приходится и работать, и учиться, то есть совмещать все. С утра до вечера. Иногда учеба бывает и в субботу. Последний месяц из-за начала учебы я работаю только по воскресеньям. Я уже понимаю, какая зарплата придет в следующем месяце, и как мне придется ужиматься и сокращать бюджет", - признался молодой человек.

Парню помогает его соседка, девушка также родом из Беларуси, учится и работает в Литве. Так как нагрузка по учебе у нее меньше, работает она больше и иногда одалживает деньги Владиславу.

Год назад парню пришлось обратиться к психологу, так как моральное давление стало очень сильным, однако денег хватило на небольшое количество сеансов, поэтому пришлось справляться самому. "Но хотелось бы пойти к адекватному человеку, кто точно поймет и не осудит, потому что, хоть они и профессионалы, но среди них все равно есть гомофобные люди, которые могут просто слицемерить, и их отношение к тебе считывается и чувствуется. Поэтому хотелось бы обратиться к кому-нибудь, кто точно поймет", - искренне признался Владислав.